Taraba rokoval o vstupe Slovenska do Medzinárodnej organizácie Frankofónie

Členstvo v tomto zoskupení môže SR priniesť zlepšenie vzájomných vzťahov a zintenzívnenie spolupráce s krajinami v rámci afrického kontinentu či Ázie. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Slovensko v súčasnosti patrí medzi krajiny spolupracujúce s OIF, v ktorej má status pozorovateľskej krajiny. „Úsilím Slovenska bude získať status pridruženého člena alebo člena v rámci tejto organizácie. Záujem o členstvo v OIF vyplýva zo vzájomných slovensko-francúzskych vzťahov, ktoré sú priateľské už od čias, keď vo Francúzsku pôsobil Milan Rastislav Štefánik,“ vysvetlil envirorezort.

Jedným z cieľov OIF je podľa MŽP zvyšovanie jazykovej rozmanitosti v Európe, čo je myšlienka, ktorú podporuje aj Slovensko. Schvaľovaniu do OIF bude podľa Tarabu predchádzať proces oficiálneho podania prihlášky a hodnotenia. Gestorom žiadosti o pridružené členstvo alebo členstvo v OIF bude ministerstvo zahraničných vecí v súčinnosti s envirorezortom. „Prípadné členstvo Slovenska vo Frankofónii bude musieť odobriť aj vláda SR,“ uviedlo MŽP.

Taraba počas rokovania so správkyňou organizácie Caroline St-Hilaire poukázal na množstvo francúzskych investorov pôsobiacich na Slovensku. Z toho podľa neho pramení pripravenosť SR inštitucionálne podporovať rozvoj vzťahov s frankofónnymi krajinami, rovnako podporovať výučbu francúzskeho jazyka a kultúrnu výmenu na školách a medzi štátmi. „Osobne ako člen vlády, ktorý má pozitívny vzťah k frankofónii, využívam príležitosť preskúmať možnosti, aby sa Slovensko stalo stálym členom významného klubu Frankofónie. Slovensko by to obohatilo a otvorilo by nám to nové obzory a príležitosti,“ poznamenal Taraba.

Medzinárodná organizácia Frankofónie združuje 54 stálych členov štátov hlásiacich sa k rozvoju a podpore francúzskeho jazyka a kultúry.