Blinken sa stretáva s izraelským prezidentom pri presadzovaní prímeria v Gaze

Podľa Herzoga je prepustenie rukojemníkov zadržiavaných palestínskym islamistickým Hamasom momentálne najvyššou prioritou, informuje agentúra DPA.

„Sme odhodlaní dosiahnuť prímerie, ktoré privedie rukojemníkov domov, a dosiahnuť to teraz. Jediný dôvod, prečo by sa to nepodarilo, je kvôli Hamasu,“ povedal Blinken. Podľa jeho slov je na stole návrh prímeria.

„Aj keď pracujeme s neoblomným odhodlaním dosiahnuť prímerie, ktoré privedie rukojemníkov domov, musíme sa zamerať aj na ľudí v Gaze, ktorí trpia krížovou paľbou Hamasu. Aby získali pomoc, ktorú potrebujú – jedlo, lieky, vodu, prístrešie – to je tiež veľmi dôležité v našej mysli a pri práci, ktorú robíme,“ dodal.

O týchto otázkach bude Blinken neskôr rokovať aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Jeruzaleme.

Šéf americkej diplomacie predtým hovoril o „veľmi, veľmi veľkorysom“ návrhu Izraela na dohodu s Hamasom. Blinken do Izraela pricestoval zo Saudskej Arábie a Jordánska.

V rámci sprostredkovateľského úsilia vyjednávačov v Káhire sa teraz očakáva odpoveď Hamasu. Izrael oznámil rýchly začiatok svojej kontroverznej ofenzívy v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, ak sa nedosiahne dohoda.