Voľby by v apríli vyhral Smer-SD, nasledovali by PS a Hlas-SD

Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) s podporou 20,1 percenta voličov. Po ňom by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 16,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (7,9 percenta) a SaS (6,5 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročila aj SNS (5,1 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostala koalícia hnutie Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by 5,2 percenta hlasov, no ako koalícia troch strán by na postup potrebovala aspoň sedem percent.

Do parlamentu by sa nedostali ani Aliancia (4,9 percenta), Republika (4,9 percenta), Demokrati (3,3 percenta) či Sme rodina (2,3 percenta). Zisk ostatných strán a hnutí by skončil pod jedným percentom.

Na základe prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 41 kresiel, PS 39 a Hlas-SD 32. S 15 poslancami by v NR SR bolo KDH, SaS s 13 poslancami. SNS by mala desať kresiel.

Prieskum sa realizoval od 9. do 16. apríla na vzorke 1000 respondentov.