Slovensko posiela Ukrajine desať áut, ktoré prispejú k záchrane životov

Ukrajinská strana si autá prebrala v utorok v priestoroch medzinárodného humanitárneho logistického centra v rámci Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v Haniske. Informovali tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Vozidlá budú prerozdelené cez štátnu pohotovostnú službu pre mimoriadne situácie Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti (SESU - The State Emergency Service of Ukraine) na územie celej Ukrajiny, tam, kde budú najviac potrebné.

„Teším sa, že Slovenská republika podporuje Ukrajinu a jej obyvateľov v tak ťažkých časoch. Som rád, že môžem byť sprostredkovateľom tejto pomoci. Na druhej strane by som bol o to radšej, ak by Ukrajina takúto pomoc nepotrebovala. Ďakujem sekcii krízového riadenia za činnosť, ktorú s nasadením vykonávajú, “ uviedol štátny tajomník rezortu Patrik Krauspe.

K symbolickému odovzdaniu áut došlo aj za účasti riaditeľa záchrannej zdravotnej služby Slavomíra Grušku a generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ervína Erdélyiho. „Tieto autá boli využívané na záchranu životov a tiež na administratívnu prácu,“ priblížil Gruška s tým, že verí, že budú Ukrajine slúžiť spoľahlivo.