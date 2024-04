Prezidentka: Slovensko musí byť v EÚ a NATO partnerom a spojencom nielen na papieri

Prezidentka SR Zuzana Čaputová to v utorok uviedla na slávnostnom podujatí, na ktorom udelila ďakovné medaily 28 osobnostiam, ktoré sa priamo zaslúžili, prípadne podporovali integračné úsilie pri uchádzaní sa o členstvo v EÚ a NATO. Podujatie sa konalo pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do oboch zoskupení.

Práve integráciu do únie i aliancie označila prezidentka za jeden z najdôležitejších a najúspešnejších momentov Slovenska v jeho novodobej histórii. „Bol to úspech celej krajiny, všetkých jeho občanov,“ zdôraznila hlava štátu. Pripomenula, že význam členstva sa prejavil v bežnom živote krajiny. „Prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, pracovných príležitostí, ale aj bezpečnejšieho Slovenska,“ dodala. Upozornila, že sa nedá oceniť všetkých, ktorí majú na integračnom úspechu svoj podiel, každému však patrí vďaka.

Čaputová v príhovore takisto skonštatovala, že nemožno iba oslavovať, ale aj zhodnotiť členstvo v EÚ a NATO v kontexte toho, kedy sa Slovensku podarilo najviac formovať samotnú úniu a alianciu a presadzovať svoje záujmy v oboch zoskupeniach. „Je zrejmé, že najúspešnejší sme boli vtedy, keď sme boli pre partnerov konzistentní a čitateľní. Práve tento prístup priniesol mnohé výhody a príležitosti, z ktorých čerpáme dodnes,“ prízvukovala.

Poukázala tiež na to, že hoci EÚ a NATO prešli počas dvoch desaťročí zmenami, naďalej platia v oboch zoskupeniach pravidlá, ktoré platili aj pri vstupe SR. „Každá členská krajina musí ostať fungujúcou demokraciou,“ pripomenula. Pre Slovensko preto podľa prezidentky naďalej ostáva povinnosť zachovávať demokraciu a jej kľúčové hodnoty. „Aby sme sa i naďalej správali v duchu hodnôt, ochrana ktorých nám umožnila do oboch zoskupení vstúpiť,“ upozornila. „Rešpekt voči týmto hodnotám je tým najsilnejším spojením medzi nami a ostatnými členmi, no predovšetkým tým najvýznamnejším benefitom pre našich občanov,“ dodala hlava štátu.

Ďakované medaily si z rúk hlavy štátu prevzali Miroslav Adamiš, Béla Bugár, Martin Bútora, Milan Cerovský, Mikuláš Dzurinda, Andrea Matisová Elscheková, Ján Figeľ, Radovan Geist, Oľga Gyarfášová, Pavol Hrušovský, Peter Javorčík, Radovan Javorčík, Milan Ježovica, Rastislav Káčer, Ivan Korčok, Katarína Kováčová, Katarína Mathernová, Andrej Matišák, Rudolf Schuster, František Šebej, Maroš Šefčovič, Vladimír Šucha, Magdaléna Vášáryová, Peter Weiss, Miroslav Wlachovský, in memoriam ju získali tiež Vladimír Jakabčin, Eduard Kukan a Jozef Stank.