Opozícia apeluje na stiahnutie zmien pri neziskových organizáciách

KDH vyzvalo na diskusiu o prípadných zmenách a predloženie návrhu do riadneho pripomienkovania, nie formou poslaneckej novely. Hnutia hovoria o stigmatizácii a nálepkovaní organizácií, ktoré často suplujú štát, ale aj o likvidácii rôznych združení či už byrokraciou alebo hrozbou vysokých pokút či ich zrušenia.

Lucia Plaváková (PS) skonštatovala, že novela vytvára priestor na likvidáciu občianskych združení a organizácií. Vyzvala koaličných poslancov na stiahnutie novely. „Ak to nespravia, sme pripravení občianski angažovaných ľudí na Slovensku brániť. A ak to bude nevyhnutné, podáme aj návrh na Ústavný súd (ÚS) SR,“ zdôraznila. Dávid Dej (PS) upozornil aj na riziká pre športové kluby a zväzy, z ktorých mnohé fungujú ako občianske združenia, aby sa mohli uchádzať o finančné príspevky, a to aj od medzinárodných organizácií napríklad na prípravu športových podujatí. „Zákon nemá pozitívny prínos pre spoločnosť. Môže mať závažné dôsledky pre reputáciu športových klubov, zväzov, ale aj pre celú športovú komunitu na Slovensku,“ dodal.

Marián Čaučík (KDH) vyhlásil, že koalícia ide novelou sťažovať život charitatívnym, sociálnym, detským, mládežníckym, kultúrnym aj športovým či environmentálnym organizáciám. „Tieto mimovládne organizácie často suplujú štát v mnohých oblastiach a štát im teraz hádže polená pod nohy,“ uviedol. Ak chce koalícia naozaj transparentnosť a obmedzovanie vplyvu mimovládnych organizácií na politiku, apeloval na riadnu diskusiu a predloženie zmien na pripomienkovanie. Hovorí o neprimeranom zásahu do občianskej spoločnosti aj o náraste byrokracie.

Organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) označila novelu za priamy útok na občiansku spoločnosť. „Jeho prijatie by pre organizácie občianskej spoločnosti znamenalo neprimeranú - a potenciálne fatálnu - byrokratickú a finančnú záťaž. Tie, ktoré prežijú, by mohli byť démonizované a diskreditované, čo by mohlo viesť k ďalšiemu obmedzovaniu ich činnosti,“ poznamenal riaditeľ AIS Rado Sloboda. Rovnako hovorí o stigmatizácii organizácií občianskej spoločnosti. Podľa AIS návrh porušuje medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a musí byť zamietnutý.

Novelu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby posunul parlament v utorok do druhého čítania. Novela hovorí o zvýšení transparentnosti financovania mimovládnych neziskových organizácií. Zaviesť by sa mohlo označovanie organizácií prijímajúcich financie zo zahraničia cez 5000 eur za rok ako „organizácie so zahraničnou podporou“. Upraviť by sa mohol obsah výročnej správy organizácií či občianskych združení aj zverejňované údaje o darcoch. Návrh kritizovali viaceré organizácie a združenia, označili ho za diskriminačný.