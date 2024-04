Zapojí sa Korčok do eurovolieb? Toto uviedol pred ich konaním

Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok podporí v júnových eurovoľbách strany, ktoré ho podporovali v prezidentskej kandidatúre a aktívne mu v nej pomáhali. Ide o Progresívne Slovensko (PS), KDH, SaS a mimoparlamentných Demokratov. Vyzvať chce najmä na podporu žien na kandidátnych listinách týchto strán. K svojej politickej budúcnosti sa Korčok plánuje vyjadriť po eurovoľbách. V súvislosti s 20. výročím vstupu SR do EÚ pripomenul, že mierová časť európskeho projektu sa podarila.

„Ide o strany, ktoré bez ohľadu na to, že majú odlišné postoje k domácej, európskej či zahraničnej politike, sa spájajú v tom, že majú úplne jasno, kam Slovensko patrí, aj keď sú kritické voči niektorým európskym politikám,“ povedal Korčok na utorkovej tlačovej konferencii. PS, KDH, SaS a Demokrati podľa neho považujú EÚ za dôležitý projekt a aj pri kritike nespochybňujú miesto Slovenska v nej. Primárne podporuje prvé dve ženy na jednotlivých štyroch kandidátkach.

V EÚ sa podľa Korčoka darí zabezpečovať prosperitu a mier a brániť vojenskému riešeniu sporov medzi členskými krajinami. Pripomenul, že za 20 rokov nášho pobytu v EÚ ju zažívame vyše 15 rokov v krízovom režime. Ide o finančnú krízu, brexit, migračnú krízu, pandémiu či vojnu na Ukrajine. Únia podľa neho ani zďaleka nie je dokonale fungujúca inštitúcia. „Je namieste kriticky pomenovávať čokoľvek, s čím máme problém, treba to robiť na základe argumentov a nie ideologických hesiel,“ zdôraznil. Postoje súčasnej vládnej moci voči EÚ považuje Korčok za bizarné, nebezpečné a v rozpore s národno-štátnymi záujmami.

Slovenskú vládu vyzval, aby zadefinovala okrem peňazí aspoň jeden dôvod, prečo je členstvo v EÚ pre SR životne dôležité. Vláda by tiež mala do zrozumiteľnej reči preložiť tézu o našej suverenite a jasne pomenovať, čo chce v EÚ zmeniť, a prečo a s ktorými spojencami to chce presadiť.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.