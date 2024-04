Premiér: Vláda plánuje mobilizáciu finančných zdrojov, ktoré má Slovensko k dispozícii

Zisťovať chcú, aké sú možnosti pri zdrojoch zo štátneho rozpočtu i Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok po kontrolnom dni na ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) s tým, že zdroje z EÚ fondov sú pre Slovensko nenahraditeľné.

„Namiesto toho, aby sme sa približovali k životnej úrovni EÚ, tak sa vzďaľujeme a všetky ostatné ukazovatele, ktoré sa dnes porovnávajú, sú pre Slovensko mimoriadne negatívne. My sa musíme vrátiť naspäť na trajektóriu rastu, že sa budeme približovať k priemernej úrovni EÚ a nie k tomu, že sa budeme od toho vzďaľovať. Za týchto podmienok je dôležité, aby sme povedali, aké máme možnosti, pokiaľ ide o mobilizáciu zdrojov v štátnom rozpočte, aké máme možnosti, pokiaľ ide o zdroje z EÚ,“ uviedol Fico.

Premiér pripomenul, že ako členský štát EÚ môže Slovensko čerpať pomerne významné finančné objemy z EÚ zdrojov, ktoré sú pre krajinu nenahraditeľné. „Je to pre nás obrovská výzva, aby fondy boli minuté do posledného centa, pretože sú to nenahraditeľné peniaze,“ priblížil Fico s tým, že v rokoch 2024 a 2025 sa uskutoční revízia eurofondov. Premiér vyjadril obavu, že v budúcnosti už krajina nemusí mať k dispozícii také objemy z eurofondov ako v súčasnosti a stane sa skôr platcom do fondov EÚ ako prijímateľom.

Prízvukoval tiež, že podporuje myšlienku, ktorú presadzuje MIRRI, aby čo najviac peňazí išlo do regiónov, a aby aj miestne či regionálne samosprávy mali väčší objem peňazí, ktoré môžu použiť.

Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) pripomenul, že po nástupe do úradu pracovali na tom, aby z nedočerpaných eurofondov vo výške približne dve miliardy eur po bývalej vláde neprepadlo ani euro. „Už teraz môžem povedať, že na základe výkazov a finančných operácií, ktoré sa ukončujú formálne, čerpanie eurofondov za to programové obdobie, ktoré sa skončilo, bude rekordné,“ avizoval minister.

Doplnil, že rezort pripravuje ďalšie výzvy na čerpanie eurofondov. Pôjde napríklad o výzvu na obnovu národných kultúrnych pamiatok, rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry regionálneho školstva, o výzvu na podporu miestnych komunikácií v obciach a mestách či podporu cyklodopravy.