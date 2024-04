Ďalší odchod z Fialovej vlády, končí ministerka pre vedu a výskum

Podrobnosti by mala oznámiť na tlačovej konferencii vo štvrtok popoludní spolu so šéfkou strany TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Vedenie strany sa v tlačovej správe ministerke poďakovalo za doterajšiu prácu.

Fialu podľa jeho vlastných slov „o celej situácii“ informovala Langšádlová v uplynulých dňoch. „Pani ministerke sa podarilo mnoho vecí výrazne posunúť dopredu, napríklad v oblasti prepojenia výskumu s praxou a ja jej za to ďakujem,“ uviedol s tým, že o jej nástupcovi by chcel mať jasno budúci týždeň.

Podľa českých médií sa o konci Langšádlovej vo vláde hovorilo už niekoľko týždňov a jej zotrvaním vo funkcii sa v stredu večer zaoberalo predsedníctvo strany TOP 09, uviedol server iDNES.cz. Strane údajne prekážalo, že ministerku je „málo vidieť“. Spravodajský portál podotkol, že v aktuálnom prieskume preferencií agentúry Median by TOP 09 mala len 3,5 percenta a do Poslaneckej snemovne by sa nedostala.

Pred večerným rokovaním predsedníctva Langšádlová podľa iDNES.cz tvrdila, že cíti podporu vysokých škôl, Akadémie vied aj Zväzu priemyslu a dopravy. „Za mnou a mojím tímom je obrovský kus práce a za touto prácou si stojím,“ povedala.

Jej snahu ocenili aj akademici. „Pôsobenie Heleny Langšádlovej hodnotím jednoznačne pozitívne. Môžem menovať príklad konkrétnej veci, ktorú významne posunula, a to, ako posúvať výsledky vedy smerom do praxe,“ povedala rektorka Univerzity Karlovej Milena Králíčková.

Podľa predsedníčky Akadémie vied ČR Evy Zažímalovej načúvala Langšádlová argumentom vedcov a darilo sa s ňou hľadať kompromis. „Pre mňa je to prekvapenie a musím povedať, že z toho nemám úplne radosť,“ dodala Zažímalová.

Ministerka pre vedu a výskum nemala vlastné ministerstvo, ale len úrad s niekoľkými zamestnancami.