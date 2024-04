Hlas-SD chce prísť v koalícii s návrhmi pri novele o fungovaní FPU

Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD Roman Malatinec. Chce, aby mali v rade fondu väčšie zastúpenie regióny. Zvýšiť by sa mohli aj financie pre fond. Oceňuje, že šéf kultúrneho výboru Roman Michelko (SNS) odložil hlasovanie o novele zákona o FPU na budúci týždeň. Michelko tvrdí, že nejde o žiaden spor v koalícii a návrhy o fungovaní rady FPU v konečnom znení novely ostanú.

Podľa Malatinca sa o znení novely v koalícii živo diskutovalo do poslednej chvíle. V návrhu videl rezervy. „Myslím si, že nájdeme model, ktorý by dokázal možno aj zvýšiť finančné zdroje do fondu, potrebujeme na to súhlas koaličných partnerov,“ povedal novinárom s tým, že zmena by mala byť kultivovaná. „My z Hlasu chceme prísť s niektorými návrhmi pre našich koaličných partnerov, keď si to osvoja, mohlo by to napomôcť celej veci,“ doplnil Malatinec. Návrhy nechcel konkretizovať, kým sa nedohodne koalícia.

Malatinec by navrhoval, aby v rade fondu boli aj zástupcovia samosprávnych krajov a zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. Rešpektuje, že štát chce mať dosah na rozdeľovanie balíka peňazí z verejných zdrojov.

Michelko novinárom povedal, že v rámci diskusie by sa mohli nájsť ďalšie financie na zvýšenie rozpočtu FPU. Odmietol, že by sa novela stiahla z rokovania. Výhrady Hlasu-SD nie sú podľa neho principiálne. „Nič sa nebude meniť v kreovaní rady fondu, v jej kompetenciách,“ zdôraznil.

Danko chce rokovať o možnom zvýšení fondu

Predseda SNS Andrej Danko ozrejmil, že novelu zákona o FPU boli pripravení schváliť v stredu. Dohodli sa však na odložení, pretože s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) bude Danko rokovať o možnom zvýšení fondu. „Tak, aby mohol Fond na podporu umenia podporovať aj infraštruktúrne projekty, ako je rekonštrukcia kultúrnych domov alebo amfiteátrov,“ povedal na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že koalícia je jednotná a zákony prechádzajú hlasovaním bez problémov.

Podľa podpredsedníčky parlamentného kultúrneho výboru Zory Jaurovej (PS) bolo veľmi málo času na diskusiu o zmenách vo fungovaní FPU, ktoré prišli v druhom čítaní len cez pozmeňujúci návrh. Myslí si, že ani v koalícii nie je zhoda na obsahu novely. „Oceňujem, že to predkladateľ odsunul. Verím tomu, že sa nám podarí nájsť riešenie, ktoré bude pre kultúru prospešné, nie likvidačné,“ povedala.

Poslanci mali v stredu hlasovať o novele zákona o FPU, napokon hlasovanie presunuli na budúci štvrtok (2. 5.). Po novom by o poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia mala rozhodovať rada fondu. Prihliadať by mala na stanovisko odbornej komisie, ktoré však nebude pre ňu záväzné. Návrh kritizovali viacerí predstavitelia opozície, ako aj odborná verejnosť. Počet členov rady by sa mal zároveň zvýšiť na 13, ôsmi členovia rady by mali byť menovaní priamo ministrom kultúry.