V Banskobystrickom kraji hrozí nedostatok pľúcnych lekárov, končia dve ambulancie

V krátkom čase v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) zaniknú dve pneumologické ambulancie bez náhrady. Ďalšie dve budú mať dočasne pozastavenú činnosť a jedna je bez lekára. Zo súčasných 22 pneumologických ambulancií tak v druhej polovici roka má fungovať len 17. Konštatoval to v stredu v Banskej Bystrici predseda BBSK Ondrej Lunter.

Šéf kraja informoval o výsledkoch pracovného rokovania so zástupcami pneumológov, Rooseveltovej nemocnice, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj o požiadavkách na ministerstvo zdravotníctva (MZ) a riešeniach, ktoré by pomohli aspoň „zaplátať“ túto situáciu.

„V prvej polovici tohto roka dôjde k uzatvoreniu dvoch ambulancií v kraji. Jedna skončí k 1. máju v Banskej Bystrici a druhá v Lučenci k 30. júnu. Už dnes máme stav siete pod normatív a klesne nám ešte hlbšie. Normatív hovorí o nejakých 16 pneumológoch, my sme niekde na úrovni 13. Stovky pacientov zostanú bez pneumológa. Ak sa chcú nahlásiť k novým, oznámia im, že sú plní a dostanú niekoľkomesačné termíny,“ vysvetlil Lunter s tým, že ambulancie zatvoria lekári, ktorí ordinovali vo veku nad 70 rokov.

Za posledných desať rokov klesol počet pneumológov v BBSK zhruba o desať. Kraj, MZ aj zdravotné poisťovne vidia, že stav je dlhodobo zlý. „Platby sú nastavené tak, že nestačia na financovanie ambulancií. Vidíme to na vlastnej pneumologickej ambulancii v Detve, kde naša doktorka denne vyšetrí priemerne 20 pacientov, napriek tomu ambulancia každý mesiac generuje stratu 1700 eur. Prišli sme preto so šiestimi požiadavkami, s ktorými apelujeme na MZ,“ zdôraznil Lunter. Ako dodal, s ministerkou zdravotníctva už o tom hovoril a mali by sa stretnúť v závere týždňa.

Medzi požiadavky patrí predĺženie platnosti odporúčania špecialistu na predpis liekov všeobecným lekárom zo šiestich na 12 mesiacov či uvoľnenie preskripcie liekov na pneumologické ochorenia (chronické) pre internistov a všeobecných lekárov. Rovnako tiež dofinancovanie ambulantného sektora s prihliadnutím na pneumológov, prípadne i zavedenie čiastočných úhrad pacientov.

„Dlhodobo vnímame narastajúci počet pacientov s ochoreniami priedušiek a pľúc ako aj tlak, ktorý je vyvíjaný na naše nemocničné zariadenie. Každá jedna ambulancia, ktorá vypadne zo systému, chýba. Vítame túto iniciatívu, je nevyhnutné, aby sieť ambulantných špecialistov fungovala naprieč celým krajom. Počet pacientov, ktorí sa k nám pokúšajú dostať na vyšetrenie z roka na rok narastá a napriek tomu, že chceme pomôcť, naše kapacity sa napĺňajú a nebudeme schopní prebrať pacientov z regiónov,“ upozornil primár oddelenia pneumológie a ftizeológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Michal Urda. Podľa neho je pneumológia ako odbor pre absolventov medicíny zaujímavá, no do otvárania vlastných ambulancií sa nehrnú, lebo ich neuživia.