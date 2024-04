Politik AfD Höcke za použitie nacistického sloganu dostane asi pokutu

Oznámila to v utorok hovorkyňa krajského súd v nemeckom meste Halle Adina Kesslerová-Jenschová na záver druhého dňa pojednávania v tejto kauze. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Neočakáva sa, že by súd Höckemu udelil trest odňatia slobody alebo mu zakázal vykonávať verejnú funkciu, uviedla Kesslerová-Jenschová.

Prokuratúra Höckeho obviňuje z použitia sloganu nacistických polovojenských oddielov Sturmabteilung (SA) počas príhovoru v roku 2021. V prípade uznania viny za takýto čin hrozí pokuta alebo až trojročné väzenie. Ak by bol uznaný za vinného a súd by mu udelil najmenej šesťmesačný väzenský trest, mohol by mu súd tiež zakázať vykonávať verejnú funkciu, píše DPA.

Höcke v utorok na pojednávaní odmietol svoju vinu a povedal, že to, že je bývalým učiteľom dejepisu neznamená, že poznal predmetný nacistický slogan.

Obvinený politik priznáva, že počas príhovoru použil frázu „Všetko pre Nemecko!“. Tvrdí však, že nevedel o kontexte tejto frázy a o tom, že ide o zakázaný slogan. Vo svojom prejave sa Höcke na súde označil za občana dodržujúceho zákony.

Höcke je hlavným kandidátom AfD v krajských voľbách v Durínsku, ktoré sa tam uskutočnia 1. septembra. Durínsko je jednou z troch spolkových krajín vo východnej časti Nemecka, kde sa AfP darí v prieskumoch verejnej mienky, píše agentúra AFP. Táto strana vystupujúca proti migrácii je v Durínsku klasifikovaná ako extrémistická organizácia.