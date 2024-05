Muža, ktorý vnikol do budovy gymnázia, chytili po krádeži peňaženky z auta

Polícia ho podozrieva z neoprávneného získania, falšovania a pozmenenia platobného prostriedku a z krádeže. Hrozí mu trojročné väzenie. Polícia to napísala v piatok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.

Podľa servera iDNES.cz sa vedenie gymnázia obrátilo na políciu po tom, ako v škole objavili poničené dvere. Policajti spolu s pyrotechnikmi budovu prehľadali a študentov evakuovali do pristavených autobusov. Podľa policajného hovorcu Václava Kriegera sa neznámy muž v škole zdržiaval až do chvíle, keď do nej prišli študenti. Potom budovu opustil.

Polícia ho našla po tom, ako sa vlámal do auta, z ktorého ukradol peňaženku. Server dodal, že ho zaistili pomocou donucovacích prostriedkov. V škole podľa Kriegera muž ukradol tri vložky zámkov a dekoračnú nábojnicu.

„Muža vo veku 38 rokov, ktorý mal neoprávnene vstúpiť do litvínovského gymnázia, podozrievame zo spáchania prečinu neoprávneného získania, falšovania a pozmenenia platobného prostriedku a z krádeže vlámaním. Vzhľadom na jeho trestnú minulosť mu hrozí až trojročný pobyt za mrežami,“ napísala neskôr polícia na sociálnej sieti.

Po tom, ako jednotky budovu gymnázia prehľadali a nič nebezpečné nenašli, miesto opustili a budovu odovzdali zástupcovi riaditeľa. Študenti sa však do školy už nevrátili. V piatok tam mali prebiehať maturitné skúšky, podľa riaditeľa sa uskutočnia v náhradnom termíne.