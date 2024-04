SaS navrhuje ústavný zákon na ochranu 2. piliera

SaS sa obáva, že súčasná vláda Roberta Fica (Smer-SD) chce siahnuť na dôchodkové úspory ľudí. Liberáli plánujú osloviť kolegov z opozície, aby mohol byť ich návrh zaradený už do programu aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR.

Prvý útok vlády na druhý pilier už podľa poslanca a podpredsedu parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča máme za sebou. „Na sklonku minulého roka výrazne znížila výšku sociálnych odvodov vstupujúcich do druhého piliera z 5,5 % na 4 %. Ľudia si to málo uvedomujú, ale takto ich aktuálna koalícia okradla,“ upozornil v utorok na tlačovej konferencii.

„Najnovšie premiér hovorí, že chcú ľuďom zobrať peniaze z druhého piliera na stavbu diaľnic,“ doplnil poslanec a predseda SaS Branislav Gröhling. Pripomenul, že v sporiacom pilieri je momentálne cez 1,8 milióna sporiteľov a úspory vo výške 15 miliárd eur.

Cieľom návrhu ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe je podľa Viskupiča vytvoriť ústavný rámec pre tvorbu politiky dôchodkov aj do budúcnosti. Zároveň by sa mal dôchodkový systém posilniť tak, aby bol dlhodobo odolný voči individuálnym preferenciám vládnej moci. „Veríme, že nebude mať s naším návrhom problém žiadna časť politického spektra. Na pravidlách, ktoré prekladáme, by mohla byť celospoločenská zhoda,“ predpokladá.

Návrh definuje základné delenie dôchodkového systému, zakotvuje, že doba účasti v systéme je spojená s úhradou platby, ktorá musí byť vypočítaná z rovnakého základu pre priebežný aj sporiaci systém. Zároveň zaväzuje zákonodarcu uzákoniť automatický spôsob korekcie a určuje, že za dobu účasti na priebežne financovanom dôchodkovom systéme sa považuje aj doba starostlivosti o dieťa. Ustanovuje automatickú zmenu dôchodkového veku.

Okrem toho návrh ústavného zákona stanovuje aj každoročné minimálne zvyšovanie dôchodkov o takzvanú dôchodcovskú infláciu. Druhý pilier definuje ako príspevkovo definovaný kapitalizačný systém a deklaruje súkromné vlastníctvo nasporených prostriedkov. Právnou normou sa ustanovuje automatický vstup či výška platby do druhého piliera.

„Zároveň zakotvujeme, že výšku maximálnych odplát, nákladov a poplatkov v starobnom dôchodkovom sporení určí zákon, určujeme uprednostňovanú formu poskytovania starobného dôchodku zo sporiaceho systému a aj to, že základným predpokladom fungujúceho dôchodkového systému je jeho predvídateľnosť a informovanosť budúcich dôchodcov,“ doplnil Viskupič.