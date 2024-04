Výbor NR SR chce od Petra Náhlika vysvetlenie k jeho majetkovým pomerom

Poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Náhlik (Hlas-SD) by mal Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií vysvetľovať, prečo neuviedol v majetkovom priznaní za rok 2022, že vlastní vilu v Bratislave. Výbor začal na svojom utorkovom zasadnutí konanie v tejto veci voči Náhlikovi. Pre TASR to uviedla predsedníčka výboru Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) s tým, že podnetom by sa mali poslanci zaoberať na ďalšej schôdzi výboru v júni, na ktorý pozvú aj Náhlika.

Remišová už začiatkom apríla upozornila na to, že Náhlik mohol porušiť ústavný zákon, ktorý prikazuje verejným funkcionárom uviesť v majetkovom priznaní všetky nehnuteľnosti. „Doteraz zverejnené informácie nasvedčujú tomu, že poslanec Náhlik porušil zákon,“ povedala Remišová, ktorá iniciovala konanie pred výborom.

Šéfka výboru tiež kritizovala vtedajšieho prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho, ktorý mal v predvolebnej debate priznať užívanie vily Náhlika. Remišová pripomenula, že v majetkových priznaniach musí verejný funkcionár uviesť užívanie nehnuteľnej veci, ktorá je vo vlastníctve inej právnickej alebo fyzickej osoby, „a musí to urobiť preto, aby sa predišlo korupcii alebo skrytým darom za nejaké možné protislužby“. V tejto veci preto bude od Pellegriniho žiadať vysvetlenie.