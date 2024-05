Opozícia viní koalíciu z prepadu Slovenska v rebríčku slobody tlače, kritizuje jej kroky

Hodnotenie vyplýva zo správy organizácie Reportéri bez hraníc (RSF). Správa tiež konštatuje, že sloboda tlače na celom svete je ohrozovaná zo strany politických úradov, ktoré by mali byť jej ochrancami.

„Všetko nasvedčuje tomu, že situácia v rebríčku sa bude iba zhoršovať. Je to medzinárodná hanba a táto medzinárodná hanba sa bude opakovať. A nie je to len hanba predsedov koaličných strán. Zodpovednosť za tento výsledok ponesú všetci poslanci, ktorí v pléne zahlasujú za zoštátnenie RTVS,“ vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Gábor Grendel. Koaličným stranám vyčíta ich prístup k novinárom, odmietanie odpovedať na otázky niektorých médií a tiež legitimizáciu tých, ktorí novinárov vystavujú nenávistným prejavom na internete. Zdôraznil pritom, že súčasťou každého demokratického štátu by mali byť slobodné médiá, neziskové organizácie a orgány činné v trestnom konaní.

„Slobodné a nezávislé mediálne prostredie či ochrana novinárov neboli snáď nikdy také dôležité ako teraz. Budeme robiť všetko pre to, aby sa tieto škodlivé a nedemokratické zámery slovenskej vlády v oblasti médií nestali skutočnosťou,“ zdôraznila poslankyňa za PS Zora Jaurová. Prepad Slovenska v rebríčku je podľa nej priamym dôsledkom snáh vlády ovládnuť verejnoprávne médiá a útokov na novinárov. Hnutie chce posilniť ochranu novinárov aj novelou Trestného zákona, v ktorej navrhuje zaviesť ako osobitný motív spáchanie trestného činu voči ľuďom presadzujúcim hodnoty právneho štátu, demokracie a ochrany ľudských práv vrátane novinárov. Poslanci PS apelujú aj na diskusiu o národnej legislatíve zameranej na ochranu novinárov pred šikanóznymi žalobami.

Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje na riziko, že kľúčové médiá na Slovensku bude mať pod kontrolou vláda, čo podľa nej povedie k cenzúre informácií. Člen strany a expremiér Eduard Heger pripomenul, že počas jeho vlády Slovensko obsadilo v rebríčku slobody tlače 17. priečku, tiež, že sa posilnila ochrana novinárov a zlepšilo fungovanie RTVS.