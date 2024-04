Prezidentka úradovala v Košiciach, toto povedala o východnom Slovensku

Východné Slovensko je špecifické a nesmierne životaschopné. Povedala to dosluhujúca prezidentka SR Zuzana Čaputová v súvislosti s jej úradovaním z Košíc. Tento týždeň úraduje z druhého najväčšieho mesta Slovenska v rámci výkonu svojho mandátu poslednýkrát. V nasledujúcich dňoch navštívi aj ďalšie mestá a obce na východe.

V utorok sa stretla s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a tiež so starostom mestskej časti Košice-Staré Mesto Igorom Petrovčikom. Popoludní navštívila Gymnázium na Poštovej ulici, ktoré je známe úspešnými študentskými firmami na národnej aj medzinárodnej úrovni. Vyzdvihla, akým spôsobom vedie mladých ľudí do praxe. „V rámci jedného ročníka sa venujú podnikaniu, veľmi praktickým zručnostiam a vedomostiam - ako založiť firmu, ako identifikovať produkt, ako ho vyrobiť a ako ho umiestniť na trhu, až po záver firmy. Znova mám ten istý pocit, ktorý mám vždy tu na východe - ale aj v iných častiach, že na Slovensku máme skvelých ľudí, skvelých mladých a perspektívnych ľudí. To, čo predviedli, bolo nápadité, užitočné pre spoločnosť, múdre, unikátne a životaschopné z hľadiska umiestnenia na trhu,“ povedala.

V rámci svojho prezidentského úradovania na východe Slovenska podľa vlastných slov zažila množstvo stretnutí, ktoré jej utkveli v pamäti - či už z oblasti biznisu, mimovládnych organizácií, charity alebo v súvislosti s rôznymi verejnými inštitúciami. „Východ je naozaj niečím špecifický, je nesmierne životaschopný. Ľudia tu prinášajú špecifickú kvalitu, a preto sem vždy rada chodím. Aj mediálne máme možnosť trošku pritiahnuť pozornosť na tú unikátnosť, ktorá tu takisto je,“ povedala.

Čaputová naposledy úraduje z Košíc od utorka do piatka (26. 4.). V utorok si ešte prezrie výrobu technologickej spoločnosti a večer bude diskutovať s mladými ženami v rámci platformy SME TU o angažovaní sa v spoločenskom a politickom živote. Hlava štátu počas úradovania z východného Slovenska okrem Košíc navštívi aj Prešov, Starú Ľubovňu a obec Zborov. V piatok v Košiciach prijme podpredsedníčku Európskej komisie Věru Jourovú.