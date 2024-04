Slováci na muníciu pre Ukrajinu vyzbierali už vyše 3,5 milióna eur

Do občianskej zbierky "Munícia pre Ukrajinu - Keď nie vláda, posielame my" sa za osem dní zapojilo vyše 54.000 darcov. Iniciátori chcú v zbierke pokračovať, kým to bude nevyhnutne potrebné. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe zbierky a prezentovaných na utorkovej tlačovej konferencii.

„Naším hlavným cieľom vtedy bolo, aby sa Slovensko pridalo k iniciatíve, o ktorej bolo už v tej chvíli jasné, že to bude veľká vec,“ objasnil motiváciu vzniku zbierky jeden z iniciátorov Fedor Blaščák. Postoj slovenskej vlády, ktorá sa k českej iniciatíve nepripojila, podľa neho nedával žiadny politický ani spoločenský zmysel, keďže nebráni komerčným dodávkam na Ukrajinu.

Prostredníctvom iniciatívy podľa Blaščáka darcovia prispeli k dobrému menu SR vo svete. Zdôraznil, že v prvom rade pomáhame sami sebe. Výškou príspevku už Slovensko podľa neho prevýšilo príspevky niektorých krajín. Správa o slovenskej občianskej zbierke obletela aj svetové médiá, upozornil. Organizátori dostali aj list podpísaný 30 osobnosťami ukrajinského spoločenského a kultúrneho života.

Veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Myroslav Kastran poďakoval organizátorom finančnej zbierky a všetkým, ktorí sa do nej zapojili. „Iniciatíva vlády Českej republiky a okamžitá reakcia na ňu zo strany slovenskej spoločnosti sa stali jasným dôkazom vášho chápania novej reality,“ skonštatoval.

Zuzana Izsáková z občianskeho združenia Mier Ukrajine, ktorá je lídrom iniciatívy, označila zapojenie sa do zbierky za „slovenské národné poslanie“. „Dala odpoveď vláde, že Ukrajine musíme pomáhať všetkými možnými spôsobmi, nezištne a rýchlo, preto nezastavujeme a pokračujeme,“ vyhlásila.

Dodo Dobrík z projektu Dárek pro Putina avizoval, že v najbližších dňoch priblížia detaily prieskumu, ktorý realizujú v spolupráci s českým ministerstvom obrany a ukrajinskou ambasádou. V kooperácii s týmito zložkami sa následne bude realizovať nákup munície.