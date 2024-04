PS: V novelách zákonov o investíciách, EIA a obstarávaní sú zásadné nedostatky

Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Ivan Štefunko. PS chce podľa neho efektívnejšie investovanie a obstarávanie, ponúka koalícii návod ako problémy opraviť.

„Na zdĺhavé procesy doplácajú firmy aj bežní občania. Akútne potrebujú reformu, ale tá musí byť poriadna a dlhodobá. Koalícia prišla s riešením 'na veľkú dieru, veľká záplata'. Lepšie projekty však nedosiahneme obchádzaním pravidiel, musíme ich vylepšiť. Preto ako konštruktívna opozícia prinášame sériu pozmeňujúcich návrhov, ktoré zodpovedne urýchlia investície aj verejné obstarávanie či podporia stavebníctvo,“ zdôraznil Štefunko a dodal, že napríklad vďaka rozporuplným podmienkam v novele zákona sa môže strategickou stavbou stať čokoľvek.

„Otvárajú tým priestor pre projekty robené narýchlo a nekvalitne. My navrhujeme jasnú definíciu strategickej investície. Chceme, aby vnikol zoznam veľkých projektov, ktoré nebudú obchádzať procesy, ale budú prioritou, aby si každý okresný predseda strán koalície nepresadzoval svoj lokálny projekt,“ podčiarkol Štefunko.

Poslanec NR SR Ján Hargaš poukázal, že koalícia pri zmenách vo verejnom obstarávaní otvára možnosť, aby sa približne pol miliardy eur mohlo rozdeľovať netransparentne a bez reálnej súťaže.

„Možnosti firiem brániť sa voči neférovým podmienkam v tendroch tak budú minimálne. Vláda, navyše, narúša nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie tým, že si naň dosadí vlastného podpredsedu pre strategické investície, z ktorého vytvára druhého štatutára úradu. Verejné obstarávanie určite potrebuje zefektívniť, ale nie takto,“ povedal Hargaš.

Odborník hnutia na verejné obstarávanie Pavol Krajči vidí riešenie v rozumnej úprave limitov pri zachovaní zverejňovania zákaziek, odklonení sa od zbytočných dvojfázových súťaží a byrokracie či v štátnom i samosprávnom centrálnom obstarávaní tovarov a služieb ako elektrika, plyn či IT služby. „Investovať je dôležité najmä do prípravnej fázy verejného obstarávania,“ podčiarkol Krajči.

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa podpredsedníčky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamary Stohlovej výrazne obmedzuje prístup verejnosti k celému procesu a mení aj kľúčové limity.

„V zisťovacom konaní, čo je vyše 90 % všetkých zámerov, je verejnosť vylúčená úplne. My, bežní ľudia, už nebudeme mať informácie ani možnosť zasiahnuť pri investíciách v našom okolí. Je to vážny zásah do našich práv,“ doplnila Stohlová.