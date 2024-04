Česko smúti za známym hercom, zahral si v Kameňákovi aj Cirkuse Humberto

Vo veku 84 rokov zomrel český herec a spevák Josef Laufer. Informoval o tom český portál Blesk, ktorému to potvrdil riaditeľ Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg. Správu predtým oznámila aj hercova dcéra Ester.

„Podľa Ester Pepa zomrel na zástavu srdca,“ uviedol Lichtenberg pre Blesk.

Foto: TASR/Vladimír Benko

Posledné roky strávil v umelom spánku

Lauferovi sa stala osudná operácia kolena v marci 2020, pri ktorej utrpel zástavu srdca a museli ho uviesť do umelého spánku. V tom zotrval až do svojej smrti.

Herec pred operáciou nemal žiadne závažné zdravotné problémy. Ako však uvádza Blesk, podpísal sa na ňom stres z dlhodobého ochorenia jeho manželky Ireny Greifovej, ktorá bola po toxickom šoku dlhšie hospitalizovaná, až napokon v decembri 2022 zomrela vo veku 83 rokov.

K najznámejším dielam, v ktorých si Laufer zahral, patria filmy Starci na chmelu, Petrolejové lampy, Noc na Karlštejně či Páni kluci. Väčšiu pozornosť si získal vďaka účinkovaniu v štyroch dieloch filmovej série Kameňák, kde stvárnil postavu židovského milionára Kohna.

„Zakaždým som váhal. Prvýkrát kvôli drsnejším vtipom, tá moja rola sa tomu ale vymykala a dohodli sme sa, že v priebehu natáčania ju budeme operatívne utvárať, že bude mať pekný vývoj, tak som do toho šiel. A naposledy som váhal zase preto, že tá moja rola už nie je taká zaujímavá. Každopádne som pochopil, že by sa tá moja situácia so svokrou mala nejako uzatvoriť,“ povedal Laufer o svojom účinkovaní v Kameňákovi.

Herec si zahral aj v známom seriáli Cirkus Humberto.