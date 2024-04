Stephen King: Tento horor som nedokázal dopozerať ani ja

Filmoví tvorcovia pri natáčaní hororov stavia na viaceré techniky, ktoré majú za cieľ vydesiť diváka. Známe je napríklad budovanie tiesnivej atmosféry, navodzovanie falošného pocitu bezpečia, „ľakačky“ alebo násilie.

Niektoré horory sú také desivé, že diváci s citlivejšou povahou ich nedokážu dopozerať do konca. Prekvapením je, že aj známy Kráľ hororu, americký spisovateľ Stephen King, má vo svojej zásobe jeden film, ktorý mu nedá spávať.

Osudová prechádzka

Stephen King je autorom hororových klasík ako Osvietenie, Misery, Carrie alebo To. Na filmové plátno sa pritom dostali aj viaceré z jeho publikácií, no na jeden hororový film, ktorý mnohí považujú za klasiku, spomína dodnes.

King bol v júni 1999 obeťou dopravnej nehody, keď ho pri prechádzke nechtiac zrazil vodič dodávky. Spisovateľ utrpel závažné poranenia na celom tele, no najmä na nohe, pri ktorej mu hrozila amputácia. Našťastie všetko dobre dopadlo a King sa zo zranení celkom vyliečil.

Stephen King, na celom svete známy aj ako Kráľ hororu, je autorom vyše šesťdesiatich románov; Foto: Stefano Chiacchiarini '74/Shutterstock.com

Dlhodobú liečbu v nemocnici si King krátil pozeraním filmov. Zásoby VHS kaziet mu dopĺňal jeho syn, ktorý mu na nemocničné lôžko priniesol aj horor, na ktorý spisovateľ spomína dodnes.

„Ležal som nadopovaný v nemocnici a syn mi priniesol pásku s tým filmom. Tvrdil, že to musím vidieť,“ spomína King v dokumente History of Horror. „V polke filmu som mu povedal 'Vypni to, príliš ma to desí'.“

Pre mnohých ide o klasiku

Film, ktorý Stephena Kinga tak pobúril je klasika z roku 1999 Záhada Blair Witch (The Blair Witch Project). Ide o horor s nadprirodzenou zápletkou, ktorého dej sa odohráva v lese a hlavnými predstaviteľmi sú traja študenti, ktorí nečakane zmiznú. Ostane po nich len záznam z videokamery, ktorého dej tvorí kostru filmu.

Okrem toho, že ide o kultový hororový film, je Záhada Blair Witch známa aj ako jeden z prvých známych filmov nahraných len na jednu videokameru. Podobný systém využili filmári neskôr aj pri natáčaní filmov Paranormal Activity či Cloverfield.

Záhada Blair Witch sa vďaka nízkemu rozpočtu a miliónovým ziskom rýchlo stala jedným z najziskovejších filmov v histórii kinematografie.

King sa o filme zmienil aj vo svojej knihe z roku 2010 Danse Macabre: Svet hororu, kde píše: „Na Blair Witch je zaujímavá jedna vec: vyzerá neuveriteľne živo. A ešte jedna vec: máte pocit, že k tomu naozaj došlo.“