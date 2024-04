Mikro-podvádzanie: 11 znakov toho, že vás partner nepriamo podvádza

Mikro-podvádzanie je komplexná forma flirtovania, za ktorou nemusí nevyhnutne stáť zámer budovať fyzický alebo platonický vzťah s objektom záujmu. Zatiaľ čo niektoré páry tolerujú takéto správanie ako nevinné, iné sú naň háklivejšie.

Psychoterapeutka Hannah Paullová pre portál Indy100 vysvetľuje, že mikro-podvádzanie je „takmer podvádzanie“, pri ktorom nemusí dôjsť k úplnej intímnej alebo emocionálnej angažovanosti s inou osobou mimo vzťahu, no jeden z partnerov pri ňom prekročil hranicu, pričom dúfal, že ho ten druhý neprichytí.

Neveru spoznáte podľa zatajovania

Foto: Prostock-studio/Shutterstock.com

Kľúčom k rozpoznaniu akejkoľvek nevery je zatajovanie. Neverný partner zatajuje pred tým druhým správanie, o ktorom podvedome tuší, že by sa ho vo vzťahu nemal dopúšťať. Ak napríklad máte problém oznámiť partnerovi, že ste nedávno odpísali na správu od bývalého priateľa, a pred známymi tvrdíte, že partner by to aj tak nepochopil, môže ísť o náznak nevery.

Mnohí sa bránia tvrdením, že sú prirodzene zhovorčiví a priateľskí. Ako tvrdí Paullová, to je síce pravda, no dôležité je to komunikovať s partnerom.

„Ak ste vy alebo ak je váš partner prirodzene flirtujúci typ, treba to vopred oznámiť, aby ste sa vyhli mikro-podvádzaniu alebo aby nedošlo k nezámernému ubližovaniu tomu druhému. Žiadne správanie nemožno označiť ako nevyhnutne 'zlé' alebo 'dobré', ale vo vzťahu si treba spoločne stanoviť hranice.“

Digitálny svet mu praje

Sociálne siete a četovacie aplikácie robia všetko preto, aby ochránili súkromie používateľov a ich súkromných konverzácií. Na Instagrame sa napríklad stretneme s fotografiami, ktoré zmiznú hneď po tom, ako si ich príjemca pozrie, alebo napríklad Facebook ponúka možnosť zmazať už odoslanú správu tak, aby ju nik nevidel. Takéto podmienky však zároveň prajú neverníkom.

Podľa odborníčky na ľudské správanie Clarissy Silvovej je mikro-podvádzanie dôsledkom iných problémov alebo nespokojnosti vo vzťahu. Môže tiež prameniť z pocitu osamelosti alebo nudy v existujúcom vzťahu.

Nevinné správanie môže po čase prerásť do činov, ktoré vedú ku krachu partnerského vzťahu. Problém nastáva, ak jeden z partnerov začína premýšľať nad alternatívnymi možnosťami mimo zväzku a jeho túžba sa stupňuje.

11 najčastejších znakov mikro-podvádzania

Zatajovanie e-mailovej komunikácie pred partnerom Neustále sledovanie sociálnych sietí objektu záujmu a rýchle odpisovanie na jeho/jej správy Stíšenie upozornení na správy od objektu záujmu a mazanie konverzácií Podrobné rozhovory o preferenciách v oblasti intímnych zážitkov s objektom záujmu Tajná komunikácia s expartnerom Prezeranie obrázkov a videí zobrazujúcich váš život s expartnerom Písanie správ niekomu, koho považujete za atraktívneho Skrývanie alebo mazanie správ, e-mailov, telefonátov alebo fotografií Rozdielne obliekanie pri stretnutí s niekým, kto vás priťahuje, alebo od koho si chcete získať pozornosť Klamanie o tom, s kým sa stretávate alebo kto navštívi rovnakú udalosť ako vy bez partnera Venovanie väčšieho množstva času a energie niekomu inému ako je váš partner

Ak spozorujete jeden znak alebo viaceré znaky mikro-podvádzania na sebe alebo svojom partnerovi, ešte nie je dôvod na rozchod. Silvová párom odporúča „úprimnú debatu“, ktorá môže „do budúcnosti obmedziť neprijateľné správanie a začať zdravý dialóg o ďalšom vývoji vzťahu“.