Fico: Opravu mostov chceme ponúknuť investorom cez PPP projekty

Investori by mohli dostať ponuku na opravu približne 500 mostov, na ktorých by po oprave určitý čas zabezpečovali aj ich údržbu a štát by investíciu postupne splácal, podobne ako jeden z úsekov rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou. V piatok to po stretnutí s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smer-SD) povedal premiér Robert Fico (Smer-SD). Cez PPP projekty by sa mohla rozšíriť aj železničná trať z Bratislavy do Košíc.

„Nateraz by sme chceli ponúknuť zahraničnému partnerovi balík 500 mostov, ktoré by niekto zrekonštruoval, štát by to potom splácal v klasickom procese PPP projektu niekoľko rokov,“ uviedol Fico. Ďalším projektom, ktorý by mohli zrealizovať súkromní investori a štát by ich splácal, je rozšírenie trate z Bratislavy do Dunajskej Stredy o druhú koľaj. Premiér zdôraznil, že ide o najvyťaženejšiu časť slovenských železníc, kde už nie je možné nasadiť ďalšie vlaky. „Preto je plán, aby sme postavili druhú koľaj Bratislava - Komárno a toto je veľmi dobrý príklad pre PPP projekt,“ dodal Fico. Ponuku chce predložiť investorom koncom júna aj pri plánovanej návšteve Číny.

Premiér zopakoval, že Slovensko potrebuje urýchlene získať nové zdroje na ďalšie projekty, ktoré by ministerstvo dopravy mohlo realizovať. Jedným z nich je aj využitie súkromných vkladov a kapitálu vrátane penzijných sporení. „Peniaze, ktoré si ľudia ukladajú na dôchodkové zabezpečenie alebo niekde inde, končia v Spojených štátoch amerických. My cez súkromné peniaze podporujeme Spojené štáty a nepodporujeme rozvoj na Slovensku,“ dodal Fico.

V oblasti leteckej dopravy, konkrétne zriadenia linky z Bratislavy do Košíc, čaká vláda podľa premiéra na stanovisko Bruselu. Linka by mala byť dotovaná zo štátneho rozpočtu, čo by bez dohody s Európskou komisiou mohlo byť považované za nepovolenú štátnu pomoc.