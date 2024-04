Na juhozápade Ruska sa zrútil strategický bombardér

Ukrajinská armáda v piatok oznámila, že zničila ruský strategický bombardér po útoku ruských rakiet a dronov na ukrajinské mestá. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

„Protilietadlové raketové jednotky vzdušných síl v spolupráci s ukrajinskou vojenskou rozviedkou prvýkrát zničili strategický bombardér Tu-22M3, nositeľa striel Ch-22, ktoré ruskí teroristi používajú pri útočení na ukrajinské mestá,“ uviedol veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mykola Oleščuk na sociálnej sieti Telegram.

This morning, a Russian Tu-22M3 bomber crashed outside of Stavropol.



Footage of the Russian bomber falling, burning and in a flatspin: pic.twitter.com/QJ5yg1vtSU