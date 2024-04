Z trhu sťahujú nebezpečné potraviny, našli v nich karcinogénnu látku a pesticídy

Zo slovenského a českého trhu sťahujú nebezpečnú ryžu a kakao. Výrobky s vysokým obsahom pesticídov a mykotoxínov boli v predaji vo viacerých obchodných reťazcoch. Ide o ryžu basmati značky Lagris a holandské kakao od KÁVOVINY a.s. Obchodné reťazce METRO Cash & Carry SR, Makro Cash & Carry ČR. Kaufland ČR a Billa ČR o tom informujú na svojich stránkach.

Dodávateľ holandského kakaa AVITA BRATISLAVA s.r.o. informoval, že v 100-gramovom balení holandského kakaa sa zistilo väčšie množstvo mykotoxínu – ochratoxínu A. Obchodný reťazec METRO z tohto dôvodu sťahuje z predaja výrobky s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 12.12.2024.

Kakao bolo reťazci METRO dostupné od 5.3.2024 do 11.4.2024. „Výrobky môžete vrátiť do ktoréhokoľvek veľkoobchodu METRO. Za zakúpené výrobky Vám budú vrátené peniaze na základe predajného dokladu. Vrátenie tovaru je možné do 31.5.2024,“ uviedla Petra Bártová, vedúca oddelenia kvality spoločnosti METRO Cash & Carry.

Foto: kaufland.cz

V ČR sťahujú z trhu viaceré šarže holadnského kakaa. Obchodné reťazce Kaufland ČR a Billa ČR upozorňujú na výrobky s DMT 5.12.2024, 6.12.2024, 7.12.2024, 8.12.2024, 12.12.2024, 13.12.2024, 5.1.2025, 8.1.2025. 9.1.2025, 10.1.2025 a 30.1.2025. Reťazce odporúčajú zákazníkom, aby uvedené balenia kakaa nekonzumovali vrátili ich v predajniach Kaufland a Billa, kde im vrátia peniaze aj bez predloženia účtenky.

Ochratoxín A je látka produkovaná plesňami, ktorá má v prípade konzumácie nežiaduci vplyv na ľudské zdravie. Ochratoxín A je potenciálny karcinogén, ktorý môže viesť k rakovine obličiek. Okrem toho má embryotoxické, genotoxické, neurotoxické, imunosupresívne a teratogénne účinky (narúša vývin embrya).

V ryži našli nadlimitné množstvo pesticídov

Foto: makro.cz

Obchodné reťazce Makro Cash & Carry ČR a Billa ČR sťahujú z predaja aj výrobok s označením LAGRIS ryža basmati v 500-gramovom balení s DMT 22.11.2026. Vo výrobku spoločnosti Podravka-Lagris a.s. došlo k prekročeniu maximálneho reziduálneho množstva pesticídov.

„Pri sťahovaní z predaja a následných krokoch spolupracujeme so SZPI. Zákazníkom, ktorí uvedené balenie zakúpili, odporúčame zakúpený výrobok nekonzumovať a vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA, a to i bez pokladničného dokladu,“ informuje BILLA ČR na svojej stránke .

V predajniach Makro Cash & Carry ČR bola LAGRIS ryža basmati dostupná v období od 4.1.2024 do 15.3.2024. „Za zakúpené výrobky vám budú na základe dokladu o kúpe vrátené späť peniaze,“ uviedla Bártová. Výrobok je možné vrátiť v predajniach Metro do 31.5.2024.