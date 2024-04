Fico v júni navštívi Čínu, Eštok o tom rokoval s veľvyslancom

Štátny tajomník slovenského rezortu zahraničia Marek Eštok absolvoval v tejto súvislosti v utorok (16. 4.) pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky Cchaj Ke. Obsahom rokovania bola príprava politických konzultácií na úrovni štátnych tajomníkov, ktoré sa uskutočnia koncom apríla v Pekingu.

„Cieľom nadchádzajúcich konzultácií s partnerským rezortom zahraničia bude nielen prehĺbenie nášho dlhoročného všestranného dialógu, ale predovšetkým príprava významnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Číne, ktorá sa uskutoční v júni tohto roku,“ dodal štátny tajomník, ktorý odcestuje na prípravné rokovania do Pekingu už na budúci týždeň.

Okrem politických konzultácií so svojím rezortným partnerom absolvuje i návštevu vybraných spoločností v Zóne hospodárskeho a technologického rozvoja v Pekingu. Stretnúť by sa mal aj so študentmi na Katedre slovenského jazyka na Pekinskej univerzite medzinárodných štúdií (BISU).

Z rezortu diplomacie doplnili, že tento rok si vo vzájomných vzťahoch pripomínajú 75. výročie uznania Čínskej ľudovej republiky vtedajším Československom, keď tieto krajiny oficiálne nadviazali diplomatické styky.