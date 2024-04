Video: Rodine sa stratil pes, takto ho našli medzi medveďmi

Pri predstave, že pes narazí na skupinu divých medveďov, si väčšina z nás pomyslí, že sa domáci miláčik stane obeťou veľkých šeliem, alebo že zvieratá pred sebou utečú. Objavilo sa však zvláštne video, ktoré ukazuje domáceho psa, ako sa potuluje krajinou so skupinou medveďov.

Rodina z Ruska údajne stratila svojho domáceho miláčika počas prechádzky v lese a keď ani po niekoľkých dňoch huskyho nenašla, na pátranie využila dron s kamerou. Vďaka nemu zachytila neuveriteľné zábery na ruskom polostrove Kamčatka, na ktorých je vidieť, ako pes poskakuje medzi medveďmi, ktoré kráčajú cez zeleň. Pes im občas vojde do cesty a narúša prechádzku medvedej rodiny a občas sa pohráva s mláďaťom.

Na záberoch je tiež vidieť hravého huskyho, ako sa zblízka zoznamuje s veľkým medveďom. Statné zviera očuchalo psa a jemne ho štuchlo labou, aby zistilo, či reaguje. Pes po chvíli odskočil a šantil sa ďalej, akoby bol vo svojej svorke.

Video sa na sociálnej sieti stalo virálne a komentovali ho tisíce ľudí. Niektorí vtipkovali, že medveď sa na jednom zo záberov pozrel na dron, akoby chcel povedať, nech si prídu po svojho psa. Iní povedali, že video vyzeralo ako dej animovanej rozprávky.

Jeden z komentujúcich zasa zavtipkoval: "To dokazuje, že keby dnes ľudia zmizli, iné zvieratá by si nechali našich psov ako domácich miláčikov.” Ďalší komentujúci, ktorý má tiež huskyho uviedol: “Jedného sme si adoptovali po tom, čo šesť mesiacov pobehoval so svorkou kojotov, ale potom sa začal nudiť.”

Zábery boli pre mnohých divákov prekvapujúce. Psy a medvede obvykle nie sú najlepšími priateľmi. Väčšinou bojujú o teritórium na dvoroch, alebo si vo voľnej prírode divoké psy a medvede konkurujú pri požieraní zdochlín.