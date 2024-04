SaS prišla s riešením vysokých cien benzínu. Toto by mala urobiť vláda

Vysoké ceny benzínu by mohla vláda riešiť znížením spotrebnej dane. Cena benzínu by tak mohla klesnúť aj o 20 centov. Uviedol to v utorok na tlačovej besede poslanec strany SaS Marián Viskupič s tým, že Slovensko má dlhodobo najvyššie ceny benzínu spomedzi okolitých krajín. Vládu preto vyzvali, aby začala konať.

Vláda má podľa SaS minimálne tri možnosti, ako riešiť ceny benzínu. „Prvá je zníženie spotrebnej dane z benzínu. Aktuálna sadzba na 95-oktánový benzín je 514 eur na 1000 litrov alebo teda 51,4 centov z každého litra, pričom minimum, ktoré predpisuje Európska únia, je 359 eur na 1000 litrov. Teda koalícia má dostatočný priestor na zníženie, pričom nepotrebuje žiadne schvaľovanie zo strany EÚ,“ uviedol Viskupič s tým, že ak by sa vláda dostala na minimum, vie na spotrebnej dani znížiť cenu benzínu takmer o 20 centov.

Ďalším riešením môže byť podľa SaS dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) či zníženie alebo zrušenie mimoriadnej dane z ruskej ropy, ktorá je vo výške 70 %, čo ceny palív zvyšuje. „Dlhodobým riešením je vytvárať vhodné podmienky a podporovať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, lákať investorov a podporovať malých podnikateľov,“ dodal Viskupič.

Výpadok financií zo štátneho rozpočtu spôsobený znížením spotrebnej dane za benzín by podľa poslancov SaS vedel štát kompenzovať viacerými spôsobmi. „Môže zrušiť neviditeľné ministerstvo športu, ktoré dva mesiace po vzniku nemá ani webovú stránku, spraviť z MIRRI opäť úrad podpredsedu vlády a ušetriť na jeho chode, a hlavne pritiahnuť investorov tak, ako to robil Richard Sulík ako minister,“ doplnil predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.

Ceny benzínov v 14. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahli najvyššie hodnoty od konca septembra 2023 a blížia sa k minuloročným maximám. Benzín natural 98 sa predával za priemernú cenu 1,895 eura a benzín natural 95 za 1,680 eura za liter. Obidva za týždeň zdraželi o viac ako 2 centy. Naopak, cena nafty klesla na úroveň 1,566 eura za liter.