Fico: Zdrojom konsolidácie je aj prezamestnanosť v štátnej správe

Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Koalícia však pri úsporách nechce podľa neho znižovať sociálny štandard obyvateľov.

„Ja vidím obrovskú prezamestnanosť v ústredných orgánoch štátnej správy. Keď som prišiel na úrad vlády, tam bolo o stovky ľudí viac, všade všelijakí 'dohodári'. Na ministerstvách sú obrovské počty ľudí. Ak sa dohodneme na vláde, že z úradu vlády musí odísť 30 % ľudí, nikto si to ani nevšimne, pokiaľ ide o objem práce, ktorá je na úrade. Máme teda prezamestnanosť. To hovorím nielen o Úrade vlády SR, ale aj o všetkých ministerstvách,“ spresnil premiér.

„Na druhej strane sú oblasti, kde ľudí potrebujeme. Napríklad, ak chceme zaviesť alternatívne tresty, tak potrebujeme probačných úradníkov, aby túto prácu vykonávali. Nehovorím, že prezamestnanosť je všade 30-percentná, ale všade na ústredných orgánoch štátnej správy je priestor na to, aby sa znižoval počet úradníkov,“ zdôraznil.

Predseda vlády nechcel hovoriť o konkrétnych číslach úradníkov. „Tvrdím, že je obrovská prezamestnanosť. A ak sa pýtame, kde hľadať zdroje, tak tvrdíme, že toto je jeden zo zdrojov. My potrebujeme (na konsolidáciu) 1,4 miliardy eur. Nemôžeme však pri konsolidácii ísť proti sociálnemu štandardu ľudí. Nepôjdeme do znižovania sociálnych dávok, do znižovania podpory v nezamestnanosti. Nepôjdeme do rušenia príspevkov pri narodení dieťaťa, do rušenia detských prídavkov či 13. dôchodkov,“ priblížil.

Doplnil, že Slovensku v ekonomickom rozvoji „utiekli“ susedné štáty. „Musím preto naštartovať všetky motory ekonomiky. Preto ideme do zjednodušovania verejného obstarávania, do zmeny posudzovania vplyvov (podnikania) na životné prostredie. Ideme zvýhodňovať strategické investície. Musíme všetky peniaze skoncentrovať na to, aby sa naša krajina rozhýbala a popritom potrebujeme mať aj spotrebu. Je dobré, ak ekonomický rast v krajine je založený aj na spotrebe. Musíme nájsť aj peniaze na boj s cenami potravín, pretože potraviny v SR sú stále drahé,“ dodal predseda vlády.