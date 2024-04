Akcionári U.S. Steel schválili prevzatie koncernom Nippon Steel

Fúzia sa tak posunula o krok bližšie k dokončeniu, a to aj napriek tomu, že politici v USA sú čoraz viac proti transakcii.

Akcionári U.S. Steel na piatkovom mimoriadnom zasadnutí podporili transakciu viac ako 98 % hlasov. Nippon má podľa dohody zaplatiť za akciu U.S. Steel 55 USD. V čase oznámenia akvizície v polovici decembra 2023 to bolo o 40 % viac v porovnaní s úrovňami, na ktorých sa vtedy obchodovala.

Odvtedy sa však niekoľko amerických zákonodarcov postavilo proti dohode, pričom ako dôvod svojho odporu uviedli obavy o národnú bezpečnosť. Aj prezident Joe Biden vyhlásil, že U. S. Steel musí zostať americkou firmou a nesmie sa dostať do zahraničných rúk.

Akcie U.S. Steel v piatok stratili 2,1 % a uzavreli na úrovni 41,33 USD, čo je výrazne pod ponukou Nippon Steel. To jasne odráža neistotu investorov, či sa transakcia nakoniec uskutoční.

Dohodu ostro kritizuje aj odborový zväz United Steelworkers (USW), ktorý sa obáva možnej straty pracovných miest.

Dohodu skúmajú i regulačné orgány. Výbor pre zahraničné investície v Spojených štátoch (CFIUS) sa stretol so stranami, aby prediskutoval dohodu, uviedla agentúra Reuters. A podľa portálu Politico americké ministerstvo spravodlivosti spustilo hĺbkové protimonopolné vyšetrovanie prevzatia.

Spoločnosť Nippon Steel sa zaviazala, že po akvizícii nezruší žiadne pracovné miesta, dodrží všetky dohody medzi odbormi a U. S. Steel, ako aj presunie svoju centrálu v USA do Pittsburghu, kde sídli U. S. Steel.

(1 EUR = 1,0652 USD)