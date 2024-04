Analytik: Prvé zníženie sadzieb ECB sa očakáva v júni, postupovať bude opatrne

Prvé zníženie o štvrť percentuálneho bodu by tak mohlo byť oznámené na najbližšom zasadnutí Rady guvernérov v júni. V reakcii na štvrtkové (11.4.) rokovanie, na ktorom ECB sadzby nezmenila, to uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Vylúčená však podľa neho nie je ani možnosť, že k zníženiu úrokov dôjde neskôr v lete. „Z nášho pohľadu bude v roku 2024 ECB voliť opatrnejší postup a od polovice roka uvidíme tri až štyri zníženia. Sadzby bude ECB znižovať postupne a predvídateľne. Naďalej uvažujeme s krokmi ECB, ktoré by v roku 2024 mali priniesť zníženie základnej sadzby o 0,75 % až 1 %,“ vyčíslil analytik.

ECB vo štvrtok podľa očakávania ponechala svoje tri kľúčové úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Podľa Rady guvernérov aktuálne informácie potvrdzujú predchádzajúce hodnotenia týkajúce sa strednodobého výhľadu inflácie. Inflácia ďalej klesá, najmä vzhľadom na nižšiu infláciu cien potravín a tovarov. ECB sa bude pri svojich rozhodnutiach naďalej riadiť prístupom založeným na dátach a bude ich prijímať postupne na jednotlivých stretnutiach. Svoju novú prognózu zverejní práve v júni.

Diskusia guvernérov sa podľa očakávania dotkla aj vývoja inflácie v Spojených štátoch, ktorá v marci rástla viac ako sa predpokladalo, priblížil analytik. Finančné trhy preto zmenili svoje očakávania na prvé zníženie sadzieb v USA.

„Monetárne politiky ECB a FED sú pochopiteľne navzájom nezávislé, čo bolo opäť zdôraznené, pričom ECB aj FED musia zohľadňovať svoje ciele a najmä príčiny rastu cien vo svojich ekonomikách. Aktuálne očakávania trhov ukazujú, že ECB by mohla začať znižovať svoje sadzby už v júni, resp. v lete, čo by znamenalo, že ECB zníži svoje sadzby skôr ako USA,“ vysvetlil Kočiš. Tomuto scenáru by podľa neho nahrával aj očakávaný vývoj jednotlivých ekonomík, keď prognózy počítajú tento rok s vyšším rastom americkej ekonomiky ako v eurozóne.