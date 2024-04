Počas debaty o situácii na Slovensku sa europoslanci navzájom obviňovali

Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP), ktorý debatu počas aprílovej plenárnej schôdze EP inicioval, pre TASR uviedol, že Európsky parlament je aj parlamentom Slovenska a treba v ňom hovoriť o tom, čo sa deje v SR. Tvrdí pritom, že situácia s právnym štátom a slobodou médií v SR sa zhoršuje.

Bilčík uviedol, že nikto nespochybňuje výsledky volieb, ktoré sa podľa neho konali aj s použitím taktiky strašenia, dodal však, že ich víťazi majú aj zodpovednosť za stav krajiny. Predstavitelia koalície podľa neho útočia na novinárov a opozíciu, dávajú priestor dezinformačným webom, oslabujú boj proti korupcii a vyhrážajú sa aj sudcom.

„Slovenskí občania sú aj európski občania a žijú vo svete pravidiel. Ak chránite len pár svojich kamarátov a na spravodlivosť pre všetkých kašlete, sú za to postihy,“ zdôraznil. Dodal, že to isté platí aj pre oblasť médií, kde Slováci prichádzajú o možnosť slobodnej informovanosti. Spresnil, že za porušovanie pravidiel, ktoré platia v EÚ a mali by aj na Slovensku, je zodpovedný premiér a práve preto došlo k tejto debate v europarlamente.

Ivan Štefanec (KDH/EPP) uviedol, že útoky na slobodu prejavu sú útokmi na podstatu demokracie. Pripomenul, že kroky Roberta Fica sú kópiou maďarskej cesty, ktorí viedla k strate slobody slova a presadzovaniu iba vládneho názoru. Tvrdil, že maďarský premiér Viktor Orbán pred pol rokom zasahoval do slovenských parlamentných volieb a táto situácia sa zopakovala aj v prezidentských voľbách, keď maďarská verejnoprávna televízia počas moratória favorizovala jedného kandidáta s cieľom ovplyvniť voličov maďarskej národnosti na Slovensku.

Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD/nezaradené) skritizovali túto „vymyslenú“ debatu ako ďalší pokus opozičných poslancov očierniť Slovensko. Na narážky iných zákonodarcov, že slovenská vláda je proruská, poukázali, že práve v tých chvíľach sa na východnom Slovensku konalo spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, pričom Slovensko hľadá spôsoby, ako čo najlepšie pomáhať Ukrajine.

Beňová zdôraznila, že vláda má záujem zodpovedať všetky otázky, ktoré dostala od Európskej komisie. Neveďalová pokračovala, že vláda má právo prijímať zákony, ktoré uzná za potrebné, pričom komunikuje s Bruselom, aby boli v súlade s európsku legislatívou.

„Táto polarizácia spoločnosti, ktorú tu predvádzate, je absolútne nevhodná. Vidíme, že na Slovensku sa množia útoky nielen na nás ako koaličných politikov, ale aj medzi ľuďmi. A to treba zastaviť,“ odkázala Neveďalová.

Miroslav Radačovský (Patriot/nezaradený) vyhlásil, že cenzúra na Slovensku už platí dlho, a to aj v RTVS, lebo za päť rokov vykonávania svojho mandátu ani raz nedostal šancu v televízii vystúpiť.

Michal Wiezik (PS/RE) vo svojom prejave Radačovskému odpovedal, že v televízii nebol preto, lebo je „fašista“. Dodal, že sedí v kúte „nevšímaných“ europoslancov zo skupiny nezaradených, kam teraz podľa neho patria aj poslankyne za Smer-SD. Odmietol obvinenia, že za kroky eurokomisie voči Slovensku môžu opoziční europoslanci, lebo Brusel podľa neho reaguje na konkrétne kroky vlády Roberta Fica, ktoré rozvracajú právny štát a sú ohrozením pre Slovensko. „My vám nedovolíme zatiahnuť nás do tejto proputinovskej línie,“ odkázal.