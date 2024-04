SHMÚ varuje pred mohutným vetrom

Silnejší vietor môže v noci na štvrtok (11. 4.) potrápiť najmä časť juhovýchodného Slovenska. Vydaná je výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Vo väčšine Košického kraja a v okresoch Prešov i Vranov nad Topľou platí výstraha pred vetrom do štvrtka do 6.00 h. Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch od 65 do 85 kilometrov za hodinu.

„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,“ priblížil SHMÚ. Na juhozápade Slovenska platí výstraha pred vetrom v stredu do 20.00 h.