O dotáciách FPU má po novom rozhodovať rada zložená hlavne z nominantov ministerstva kultúry

V stredu o tom informovali predstaviteľky Progresívneho Slovenska (PS) Zora Jaurová a Dana Kleinert, ktoré v tomto návrhu vidia snahu Slovenskej národnej strany (SNS) ovládnuť podporný fond. Predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) pre TASR v reakcii uviedol, že zmena má zabrániť "donebavolajúcim absurditám", ktoré v minulosti pri mnohých rozhodnutiach komisií nastali.

Podpredsedníčka kultúrneho výboru Jaurová je presvedčená, že zmena, avizovaná pozmeňujúcim poslaneckým návrhom, by de facto zrušila verejnoprávny charakter fondu. „Pán Michelko tupou sekerou štiepi základné princípy, na ktorých je fond postavený - že sú to nezávislé odborné komisie, ktoré rozhodujú o pridelení podpory,“ upozornila. Kritizuje tiež samotné podanie návrhu, ktoré prakticky vylučuje odborné pripomienkovanie. Kleinert upozorňuje tiež na to, že časovo i technicky bude nové riešenie neaplikovateľné vzhľadom na tisíce žiadostí o dotačné prostriedky.

Michelko reagoval poukázaním na „množstvo prípadov, pri ktorých komisie odignorovali kvalitné projekty a dotáciu prisúdili tým podpriemerným“. „Takýchto nepochopiteľných a frustráciu vyvolávajúcich rozhodnutí vieme vydokladovať veľa,“ uviedol s tým, že konkrétne prípady chce prezentovať na štvrtkovom (11. 4.) zasadnutí mediálneho výboru i neskôr v pléne parlamentu. „Je nutné, aby rada fondu tvorená nespochybniteľnými autoritami v jednotlivých oblastiach podpornej činnosti FPU mohla preskúmať rozhodnutie komisií a vydať finálne rozhodnutie,“ dodal. Dôvodí, že odborná erudovanosť a skúsenosti profesionálov v rade budú vedieť okamžite odhaliť prípady rozhodnutí, ktoré „bijú do očí“.

Podľa návrhu zmeny zákona o FPU, ktoré má TASR k dispozícii, má o poskytnutí finančných prostriedkov fondu rozhodovať rada, komisie majú mať status poradného orgánu, na ktorého stanovisko rada prihliada, no nie je pre ňu záväzné. Súčasne sa zvyšuje počet členov rady ako jedného z troch orgánov fondu z deviatich na 13, pričom sa toto číslo dosiahne navýšením počtu členov rady, ktorých nominuje bez návrhu rezort kultúry. Rada má v rámci nových kompetencií tiež mať možnosť nielen vymenovávať a odvolávať členov odborných komisií, ale aj zriaďovať, zlučovať a zrušiť odborné komisie.

Koaliční poslanci už v januári v súvislosti so zmenami v orgánoch verejnoprávnych fondov navrhli zvýšiť počet členov dozornej komisie FPU z troch na piatich, pričom troch členov má menovať MK. Opatrenie vysvetľujú potrebou vyššej kontrolnej právomoci štátu nad inštitúciami prideľujúcimi prostriedky zo štátneho rozpočtu.