Asociácia nemocníc Slovenska vyzýva vládu na dofinancovanie zdravotníctva

Poukázala na to Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). So zdravotnými poisťovňami sa predbežne dohodla na pokračovaní zmluvných vzťahov, no vyzýva vládu na navýšenie financií pre sektor. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) avizovala, že bude o dofinancovaní intenzívne rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).

„Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá zastupuje 82 nemocníc a približne 29 tisíc zamestnancov, vyzýva vládu SR, aby navýšila finančné prostriedky, smerujúce do zdravotníctva, na potrebnú úroveň. Len v roku 2024 bude podľa informácií od zdravotných poisťovní nutných minimálne ďalších 300 miliónov eur,“ uviedla ANS.

Potvrdila, že sa na utorkových (9. 4.) rokovaniach so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami dohodla na znení zmluvných dodatkov, ktoré majú pokryť zvýšené finančné nároky nemocníc na rok 2024. „Návrh zdravotných poisťovní bude predložený na Radu ANS budúci týždeň, ktorá rozhodne o jeho schválení,“ doplnila Ľubomíra Slavíková z Kancelárie ANS.

Upozornila však, že predložený návrh zdravotných poisťovní umožní pokryť len základné náklady nutné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a neumožní ich ďalší rozvoj ani finančnú stabilizáciu. Tiež, že aktuálne finančné prostriedky zdravotných poisťovní umožňujú pokryť náklady len na polroka.

Dolinková chce intenzívne rokovať so šéfom rezortu financií o ďalšom dofinancovaní sektoru. Poukázala pritom na to, že v tohtoročnom rozpočte pre zdravotníctvo, najmä ambulantný sektor, je málo peňazí. Urobila tak po tohtotýždňovom rokovaní so zástupcami ambulantného sektora.