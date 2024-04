Takto dokážete pestovať sladké figy aj v našich podmienkach

Sladké a čerstvé figy si najčastejšie asociujeme s dovolenkami, kedy si ich dáte napríklad s niečím na raňajky a potom sa vyberiete na pláž. V skutočnosti ale nejde o žiadnu výhradne exotickú pochúťku a figy si dokážete dopestovať dokonca aj v našich podmienkach. Záleží len na odrodách a na tom, aké sú vaše možnosti pestovania. V teplejších krajoch ich môžete pestovať vonku, v chladnejších sú ideálne veľké črepníky, v ktorých môžete na zimu stromy preniesť dnu. Dnes vám prezradíme, ako si môžete chutné a sladké figy dopriať z vlastnej záhrady.

Dôležitý je výber

Rovnako ako pri ďalších druhov stromov aj figovníky poznáme v mnohých rôznych odrodách. Líšia sa vlastnosťami, ale aj tým, kde je možné ich pestovať. Dnes už existuje viacero druhov, ktoré dokážu odolávať aj mrazom, ako v zime poznáme na Slovensku. Medzi takéto druhy patrí napríklad takzvaný Brown Turkey, ktorý je mrazuvzdorný až do -20° Celzia. Existujú však aj niektoré ďalšie.

Na snímke figovník Brown Turkey, David Dennis/Shutterstock.com

Pri kúpe figovníka sa vždy zaujímajte o to, aké podnebie a teploty dokáže zniesť. Niektoré vydržia aj nižšie teploty, iné sú na ne zase citlivé. Mali by ste ich sadiť na slnečné teplé miesto v závetrí, ktoré je chránené pred zimnými vetrami. Mladé stromčeky je na zimu najlepšie zakrývať či prezimovať v chladných miestnostiach.

Ako na sadenie

Figy potrebujú teplé, slnečné a chránené miesto, aby sa im dobre darilo. Ideálny čas na výsadbu je jar, aby mali celú vegetačnú sezónu na zakorenenie. Obmedzenie ich koreňov podporuje tvorbu plodov, preto ich vysádzajte buď do jamy vyloženej kúskami dlažby, alebo do veľkej nádoby zapustenej do zeme, prípadne voľne stojacej.

Pri výsadbe do zeme vyberte miesto so suchšou pôdou, pri stene alebo plote orientovanom na juh alebo juhozápad, kde sa dajú konáre dobre tvarovať. Na oboch stranách nechajte dostatok priestoru - figovník by mal dosiahnuť šírku aspoň 1,8 m a ak máte miesto, ľahko sa rozrastie aj ďalej. Uistite sa tiež, že figovník je umiestnený aspoň 20 cm od základne múru či steny, a pripevnite vodorovné drôty alebo mriežku na podporu vetiev.

Foto: Alexander Knyazhinsky/Shutterstock.com

Ak figovník zasadíte do veľkého črepníka, trochu sa to líši. Spočiatku ho zasaďte do 30 cm širokého kvetináča. Použite kompost bez rašeliny a dbajte na to, aby bol povrch aspoň 2,5 cm pod okrajom, aby ste mali priestor na zalievanie. Kvetináč umiestnite na teplé, slnečné miesto, ideálne k južnej stene. Stromy v nádobách je potrebné každých niekoľko rokov presádzať. Ideálne v marci a vždy do nádoby, ktorá je o 5cm väčšia.

Starostlivosť o figovníky

Aby ste sa mohli tešiť z čo najlepšej úrody, figovníky potrebujú dobrú starostlivosť a to v každej oblasti. Budete ich strihať, zalievať a aj prihnojovať. Figovníky by sa mali počas jari a leta pravidelne zalievať, najmä tie v kvetináčoch alebo s obmedzenými koreňmi. Ak príliš vyschnú, môžu zhodiť listy a aj plody. Novovysadené figovníky si vyžadujú osobitnú pozornosť, ale už aj staršie stromy najmä v horúcom počasí. Ak sa figovníku nedostáva dostatok vody z dažďov, napríklad pri plotoch, tiež ich musíte zalievať.

Nanesenie hrubej vrstvy hnoja alebo záhradného kompostu, pomôže udržať vlhkosť v pôde, ale okolo základne kmeňa nechajte malú medzeru. Príliš veľa vody môže byť tiež škodlivé, preto sa vyhýbajte pestovaniu fíg na vlhkých alebo zle odvodnených miestach a dbajte na to, aby rastliny v nádobách nikdy nestáli v miskách s vodou, najmä v zime. Začiatkom jari prihnojte rastliny rastúce v pôde hnojivom s vysokým obsahom draslíka. Pri pestovaní v črepníkoch používajte tekuté hnojivo na paradajky každé dva až tri týždne počas celého vegetačného obdobia, až kým koncom leta nezačnú dozrievať figy.

Figovník dvakrát ročne (na jar a začiatkom leta) strihajte, aby ste regulovali veľkosť stromčeku a podporili tvorbu plodov. Figy sa dajú strihať aj ako malé kríky. Pri strihaní majte na pamäti, že šťava je dráždivá, preto si nasaďte rukavice a začnite strihať od základne smerom nahor, aby ste sa vyhli prípadným kvapkám na vašej pokožke.

Starostlivosť o plody

Foto: Pelow Media/Shutterstock.com

Figovníky produkujú plody dvakrát ročne, koncom leta a koncom jari. Na koncoch konárov sa tvoria neskoré letné plody asi veľkosti hrášku, ktoré budú tvoriť vašu úrodu. Cez zimu zostanú na strome bez listov, na jar začnú rásť a v lete dozrejú. V zime ich chráňte pred mrazom a pri jarnom prerezávaní dávajte pozor, aby ste ich neodstránili.

Neskoré jarné plody v našich podmienkach asi len málokedy dozrejú, keďže letá nemáme také dlhé ako v exotických krajinách. Na konci leta preto odstráňte všetky plody väčšie ako hrášok, pretože nikdy nedozrejú a zvyčajne vyschnú a zhnijú. Ak však celý rok stromy pestujete v interiéroch, môže táto druhá úroda dozrieť.

A čo v zime?

Na všetkých miestach okrem tých najteplejších je najlepšie figovníky cez zimu chrániť, aby sa drobné plody, ktoré sa tvoria koncom leta, nepoškodili mrazom, ktorý by zničil úrodu v nasledujúcom roku. Keď na jeseň opadá lístie, obložte konáre slamou, potom ich zabezpečte sieťovinou alebo prikryte plachtou bez plastov. Na jar postupne odstráňte izoláciu.

Ak figovníky pestujete v črepníkoch, vaša starostlivosť o stromy v zime je o niečo jednoduchšia. Na jeseň ich premiestnite do nevykurovaného skleníka, prístrešku alebo verandy až do posledných mrazov koncom jari.

Kedy sú figy zrelé?

Foto: Foto: nutt/Shutterstock.com

Figy sú pripravené na zber, keď je ich šupka mäkká a visia z konára. Pri jemnom stlačení sa môžu rozpučiť. Občas zo spodnej časti môže kvapkať sladká tekutina. Väčšina figovníkov dozrieva len raz ročne, a to koncom leta. Na veľmi teplých stanovištiach alebo v skleníku však môžu zarodiť aj dvakrát. Hneď ako začnú plody dozrievať, chráňte figovník napríklad pletivom, ktoré oddeľte od plodov pomocou paličiek. Takto plody ochránite pred vtákmi či škodcami, aby ste sa sami mohli pustiť do svojej sladkej úrody.