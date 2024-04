Hnutie Slovensko: Pol roka práce Takáča neprinieslo žiadne ovocie, máme najvyššie ceny potravín

„Žiaľ, pomalé konanie ministra a jeho tímu odzrkadľuje nepripravenosť urobiť v rezorte rázne kroky na posilnenie podpory pôdohospodárov, sebestačnosti Slovenska či zníženie cien potravín. Máme najvyššie ceny potravín z krajín V4. Dokonca vláda minulý mesiac schválila analýzu, kde považuje cenovú reguláciu potravín za dostatočnú a ceny potravín tak netreba znižovať. Za túto analýzu hlasoval aj minister Takáč. Považujem to za klamanie občanov, keď na jednej strane z úst premiéra a ministra počuť vetu o znižovaní cien potravín a na strane druhej ich hlasovaním na vláde si schvália, že nič robiť nemusia a že je to v poriadku,“ uviedol člen Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rastislav Krátky (Klub Slovensko, Za Ľudí, KÚ).

Rezort pôdohospodárstva na čele s ministrom Takáčom si podľa neho sám stanovil termín na vyplatenie financií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre farmárov do konca januára. „Minister nestihol vlastný termín, ktorý si dal. Namiesto toho naši farmári trpia a mnohí dodnes nemajú vyplatené platby. Rezort nevie v dostatočne rýchlom čase doručiť schválenie, pridelenie platby a pôdohospodári čakajú na podporu neúmerne dlho. Vytvorenie antibyrokratického tímu, predĺženie a odpustenie odvodov pre potravinárov a pôdohospodárov do konca júna 2024 považujem za nedostatočný výsledok polročnej práce ministra,“ podčiarkol Krátky.

Hnutie Slovensko zdôrazňuje, že agrorezort potrebuje jasný cieľ a nastavenie systému, ktorý prináša regionálne odbytiská potravín, moderné hospodárenie s pôdou, efektívne manažovanie vody, podporu rodinných fariem a mladých farmárov. „Rezort sa má zaoberať všetkými oblasťami, ktoré patria pod rezort, nevynímajúc potravinárov, veterinárov či lesohospodárov,“ dodal Krátky.

Odpustenie časti sociálnych odvodov pre agrosektor by sa malo predĺžiť do konca tohto roka. Uviedol to Takáč spolu s premiérom Ficom po pracovnom rokovaní na MPRV. V súčasnosti odpustenie odvodov platí do konca júna. MPRV podľa Takáčových slov uvažuje aj o zavedení odvodu pre obchodné reťazce.