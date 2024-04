PS: Minister Takáč pridal ďalšiu výhovorku, ale platby farmárom stále meškajú

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) pridal ďalšiu výhovorku, ale platby farmárom stále meškajú. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Ivan Štefunko za opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), v reakcii na vyhlásenia po kontrolnom dni premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

„Premiér Robert Fico bol v rámci kontrolného dňa na ministerstve pôdohospodárstva, ale obrovské zlyhanie ministra Richarda Takáča si nevšimol. Meškajúce platby z Pôdohospodárskej platobnej agentúry uvrhli farmárky a farmárov do existenčnej krízy, no minister stále nekoná a premiér v tom zjavne nevidí problém,“ zdôraznil.

Pripomenul, že vyplatenie všetkých priamych platieb mešká už mesiace. „Agrorezort má na to čas iba do konca júna, inak budeme musieť peniaze vrátiť Bruselu. Takáč síce hovorí, že vyplácať môžu aj potom, potom už však pôjde aj o prostriedky z nášho štátneho rozpočtu,“ podčiarkol.

„Najnovšie dnes pridal do rovnice výhovoriek aj plánované rokovania s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowskim. Čo na nich vyrieši, nie je jasné. Európska komisia už totiž potvrdila, že o problémoch s priamymi platbami vie, že žiadne prechodné obdobie sa nechystá a riešenie je na slovenskej strane. Takto sa to, chlapi, nerobí,“ dodal poslanec za PS.

Odpustenie časti sociálnych odvodov pre agrosektor by sa malo predĺžiť do konca tohto roka. Uviedol to Takáč spolu s Ficom po pracovnom rokovaní na MPRV. V súčasnosti odpustenie odvodov platí do konca júna. MPRV podľa Takáčových slov uvažuje aj o zavedení odvodu pre obchodné reťazce.