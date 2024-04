Obyvatelia Slovenska dávajú pri online nakupovaní prednosť lokálnym e-shopom

V lokálnych e-shopoch tak nakupujú o niečo častejšie ako obyvatelia Francúzska, Talianska, Írska či Rakúska. Vyplýva to z dát Eurostatu za rok 2023, ktoré potvrdila aj spoločnosť Shoptet.

„V prospech slovenských e-shopov hrá hneď viacero faktorov. Jedným z nich je bezpečnosť. Slovenská obchodná inšpekcia pravidelne upozorňuje na nepoctivých predajcov, z ktorých mnohí majú sídlo mimo Slovenska, respektíve mimo Európskej únie. V takom prípade je škoda v podstate nevymáhateľná. E-shop so sídlom na Slovensku je zväčša bezpečnou voľbou,“ uviedol Ivo Mrena zo spoločnosti.

V zahraničných e-shopoch aspoň raz počas troch mesiacov vlani nakúpilo 43 % Slovákov, pričom najviac objednávali z krajín EÚ vrátane Česka. Zahraničné e-shopy oslovujú podľa spoločnosti najmä mladšie generácie, so stúpajúcim vekom ochota nakupovať v mimoslovenských online obchodoch klesá.

Dáta spoločnosti ukázali, že viac ako 40 % kupujúcich uprednostňuje možnosť dobierky, ktorú však zahraničné e-shopy často neposkytujú. „V ľuďoch vzbudzuje táto možnosť pocit bezpečia. Ide skôr o psychologický moment, pretože za tovar aj tak musíte zaplatiť ešte predtým, ako balík otvoríte a skontrolujete jeho obsah,“ vysvetlil Mrena.

V prospech domácich predajcov podľa neho hrá aj praktická stránka. Ľudia radi využívajú napríklad možnosť osobného vyzdvihnutia zadarmo. Takisto podľa Mrenu necítia žiadnu jazykovú bariéru, vedia si prečítať opis jednotlivých výrobkov alebo dodacie podmienky či reklamačný poriadok.

Obyvatelia Slovenska podľa spoločnosti vyžadujú aj dobrý servis. „A to vrátane možnosti jednoducho vrátiť tovar do dvoch týždňov. V prípade e-shopov so sídlom mimo Slovenska, a najmä mimo EÚ, to môže byť podstatne komplikovanejšie,“ uzavrel Mrena.