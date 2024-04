Jednoduchý trik, ako dosiahnuť chrumkavú kožu na kuracine: Kľúčová je jedna prísada

Chrumkavá kuracia koža môže byť taká delikatesa, že niekedy sa na ňu tešíme viac, ako na samotné kuracie mäso. Na získanie chutnej, chrumkavej kuracej kože potrebujete len jednu bežnú zložku a trochu trpezlivosti.

Začnite so soľou

Foto: Natasha Breen/Shutterstock.com

Vlhkosť je vašim nepriateľom, pokiaľ ide o dosiahnutie chrumkavej kože. Preto je potrebné nájsť spôsob, ako ju odstrániť. Najlepšie a najjednoduchšie je suché solenie kurčaťa. Suché solenie spočíva v tom, že sa na kožu kurčaťa nanesie silná vrstva soli a potom sa soľ nechá pôsobiť.

Soľ vytiahne vlhkosť z kože a zároveň ju dodá aj hlboko dovnútra mäsa. Na pol kila kurčaťa budete potrebovať asi 1 čajovú lyžičku soli. Ak dávate prednosť jemnej soli, použite o polovicu menej.

Kura nasoľte aspoň hodinu pred opečením

Ak pripravujte kuracie kúsky, mali by ste ich nasoliť aspoň hodinu vopred. Ak pečiete celé kura, je ideálne ho nasoliť 24 hodín pred tepelnou úpravou. Môžete posypať kurča soľou a v prípade potreby ju votrieť do všetkých záhybov. Potom ho pred chladením položte kožou nahor na mriežku na plechu a dajte do chladničky.

Kura v chladničke nemusíte zakrývať, pretože chladnička je veľmi suché prostredie, ktoré tiež pomáha odvádzať vlhkosť z kože. Aby ste zachovali bezpečnosť potravín, uložte kura na spodnú policu s určitým odstupom od ostatných potravín. Po vybratí mäsa a pred opätovným vložením chladničky nezabudnite vyčistiť povrchy.

Kura najprv opečte na panvici

Foto: Razmarinka/Shutterstock.com

Keď ste kuracie mäso nasolili, je čas ho uvariť. Odolajte nutkaniu opláchnuť soľ a namiesto toho ho dajte rovno na panvicu, aby bola koža chrumkavá.

Na veľkej panvici rozohrejte olej, položte na ňu kurča kožou nadol a na stredne silnom ohni ho opečte do zlatista a do chrumkava, potom ho otočte a opečte aj z druhej strany. Potom presuňte mäso do rúry a upečte. Pred podávaním nechajte kurča päť minút odpočívať odkryté.