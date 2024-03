Z čoho vznikajú žlté škvrny v kúpeľni? Ich pôvod vás prekvapí

Pri obhliadke nehnuteľnosti sa nedajú okamžite vystopovať všetky jej nedostatky. Mnohé sa odhalia až po týždňoch či mesiacoch, pričom väčšina z nich sa týka základných sietí v dome alebo byte – či už elektrických alebo inštalatérskych.

S nepríjemnosťou po kúpe domu sa stretla aj používateľka diskusného fóra Reddit, ktorá v príspevku zverejnila fotografie so žltými a s hnedými škvrnami na stenách kúpeľne.

„Nedávno som sa presťahovala a všímam si tieto žlté škvrny stekajúce po stene,“ píše žena v príspevku. Podľa nej sú fľaky lepkavé a vyskytujú sa aj na umývadle. „Vie niekto, čo to je,“ pýtala sa diskutujúcich.

Žena zároveň vysvetlila, že po kúpe domu bola kúpeľňa v zlom stave a niektoré časti stien sa ani nepodarilo namaľovať, keďže sa z nich odliepala farba.

„Steká vám farba,“ vysvetlil jeden z používateľov. „Väčšinou k tomu dochádza na miestach so zvýšenou vlhkosťou ako kúpeľne. Celkom ľahko sa dá zotrieť.“

Ďalší diskutujúci priblížili, že stekanie sa do niekoľkých dní zastaví, no dovtedy treba škvrny stále zotierať bez použitia chemikálií.

„Nie je to kvalitou náteru alebo tak, jednoducho len dlhšie trvá, kým to vyschne – preto k tomu často dochádza vo vlhkejších priestoroch, ako je kúpeľňa. Nakoniec to zmizne, len to po maľovaní trvá dlhšie ako inde.“