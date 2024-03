V Prahe rozdali ocenenia Anděl 2023, do popredia sa dostávajú mladí interpreti

Česká metropola si užívala v sobotu večer sviatok hudby, keď hala O2 Universum bola miestom galavečera 33. ročníka odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca-Cola 2023.

David Koller, známy zo skupiny Lucie aj zo sólovej dráhy, získal ocenenie ako sólový interpret. Na hudobnej scéne je od roku 1980, jeho sólovú dráhu dokumentuje desať albumov vrátane najnovšieho a oceneného „LP XXIII“. Sólovou interpretkou je mladá speváčka a skladateľka arménskeho pôvodu Pam Rabbit. Vyštudovala na Konzervatóriu Jaroslava Ježka, v januári 2019 vydala EP s názvom „Mom, I'm Lost“. V októbri 2023 pridala album „I Love the Internet“, ktorý bol ocenený.

Skupinou roka je zoskupenie hudobníkov J.A.R. Na scéne je od roku 1989, účinkuje v ňom desať interpretov, vydali dosiaľ deväť albumov, najnovším je „Jezus Kristus Neexistus?“ z júna minulého roka. Ocenenie album roka získala skupina November 2nd za rovnomenný album, ktorý vydali vlani v novembri. Kapela s ním prišla po dvanástich rokoch.

Speváčka Anna K. vydala v novembri album „Údolí včel“. Ponúkla na ňom deväť piesní vrátane rovnomennej titulnej, za ktorú dostala ocenenie. Umeleckú dráhu začínala v divadle Semafor. Prvý album s názvom „Já nezapomínám“ vydala v roku 1993. Dvojica mladých interpretov - Calin, rodák z Moldavska, a Viktor Sheen, raper pochádzajúci z Kazachstanu, vydala vo februári album „Roadtrip“, ocenený ako spoločný projekt.

Objavom roka je mladá speváčka, skladateľka a textárka Tereza Balonová. Prvé úspechy získala na festivale Porta. V marci 2022 vydala album „Půlnoc“, v septembri 2023 pridala druhý album „Lampiony“. Ocenenie za videoklip si prevzal Ondřej Holý alias DNÉ za snímku „Traps in My Feed (feat. FVLCRVM)“, réžia Luboš Vacke. Skupina Hex získala prvenstvo v kategórii slovenský album za platňu „Kde je tu láska?“. Svoj desiaty štúdiový album vydala skupina v apríli 2023.

Do Siene slávy uviedli speváka, herca, tanečníka a hudobníka Jiřího Korna. Umeleckú dráhu začínal vo formácii Mickey, hral v skupinách Rebels, Shut Up, tri roky pôsobil v Olympicu. Sólovú dráhu začal hitom „Yvetta“. V roku 2002 založil vokálne kvarteto 4TET.

Aj v žánrových oceneniach prevládali mladí interpreti. Speváčka, skladateľka a klaviristka Anna Vaverková získala cenu v kategórii alternatíva a elektronika za album „Pozdravy z polepšovny“, kategóriu folk vyhrala pesničkárka Marie Puttnerová s albumom „Laila tov“, ktorý jej produkoval Eddie Stevens, partner speváčky Jany Kirschner. Trojica David Dorůžka, Robert Fischmann a Martin Novák s albumom „Gilgul“ má ocenenie za jazz, komorný vokálny súbor Martinů Voices dostal cenu v klasickej hudbe za nahrávku „Britten“. S nahrávkou „O tatínkovi, který usnul“ uspel v žánri rap Jakub Rafael vystupujúci pod menom Mc Gey. V oblasti rocku si cenu odniesol album „Spiritual Exodus“ skupiny Exorcizphobia.

„Prvú pesničku sme urobili na jar 2020, bol to hlboký covid, nesmeli sme sa stýkať. Stretli sme sa u mňa v Mikulove, kde sme to natočili a urobili sme aj videoklip. Zábavné je, že som nechcel robiť žiaden album. Povedal som si, že urobím pesničky, tak ako sa to robilo predtým. Dnes to tie mladé kapely robia rovnako. Keď ich ale bolo šesť, tak som hovoril, že mám ešte nejaké veci, tak prečo neurobiť album,“ povedal pre TASR o vzniku albumu „LP XXIII“ David Koller.