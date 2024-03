Ako zväčšiť objem chladničky? Využite tento trik

Čaká vás väčšia rodinná oslava alebo len pravidelný nákup? Už sa viac netreba báť toho, kam odložíte všetky čerstvé potraviny. Ak vám priestor v chladničke nestačí, poľahky si ho viete rozšíriť.

O užitočný tip sa na Facebooku podelila vynaliezavá používateľka, ktorej príspevok cituje britský portál Mirror. Budete na to potrebovať len rošt z rúry.

Ako zväčšiť objem chladničky

Na zväčšenie objemu chladničky vám poslúži rošt z rúry alebo obyčajný pekáč; Foto: Bermek/Shutterstock.com

Čím viac roštov v rúre nájdete, tým viac si pomôžete. Ako totiž vysvetľuje používateľka v príspevku, studený rošt stačí jednoducho vložiť medzi lišty po bokoch vnútorných stien chladničky namiesto klasickej poličky.

Vďaka roštom spolu so štandardnými priečinkami dokážete v chladničke vytvoriť dokopy až 5 poschodí na odkladanie potravín. Samozrejme, vysoké predmety ako fľaše do nich uložíte ťažšie, no vždy ich môžete položiť ležmo.

V prípade, že doma nenájdete alebo nechcete použiť rošty z rúry, rovnako vám poslúži aj obyčajný pekáč, či dokonca doska na krájanie. Užitočný je aj chladiaci rošt, ktorý sa používa po dopečení na vychladenie pečiva.