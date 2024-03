Železniciam chýbajú rušňovodiči, nových chce vychovať dopravná škola v Martine

Nedostatok je najmä rušňovodičov, posily do tejto profesie by mohol priniesť maturitný odbor rušňovodič na Strednej odbornej školy dopravnej (SOŠD) v Martine. Aj to boli témy na marcovej konferencii Železnica v pohybe 2024 v Martine, kde sa diskutovalo o aktuálnom stave železničného sektora.

„V školskom roku 2024/2025 je do 1. ročníka prihlásených na experimentálny odbor rušňovodič 48 študentov, v aktuálnom školskom roku 2023/2024 je v prvom ročníku 30 študentov,“ priblížila riaditeľka SOŠD Jarmila Matejčíková s tým, že školu každoročne opustí 70 až 80 maturantov a väčšina z nich ostáva pracovať v sektore železničnej dopravy a elektrotechniky.

Železničiari však už dlhodobo upozorňujú na nedostatok zamestnancov v sektore. Podľa údajov výskumno-štatistickej a poradensko-konzultačnej spoločnosti Trexima Bratislava bude do roku 2050 v porovnaní so súčasným rokom na trhu práce ešte o 250.000 zamestnancov menej. Ako priblížila Lucia Lednárová Dítětová z Trexima Bratislava, 22 % slovenských maturantov odchádza do zahraničia ďalej študovať alebo pracovať, z nich väčšina smeruje do susednej Českej republiky.

Pomôcť pri hľadaní nových posíl do železničného sektora by mohlo duálne vzdelávanie. Vzdelávanie rušňovodičov je totiž podľa Ivany Pilkovej z personálnej spoločnosti RailJOB finančne náročné a práve duálne vzdelávanie môže pomôcť tieto náklady znížiť.

"V duálnom vzdelávaní v odbore rušňovodič po získanie odbornej spôsobilosti riadiť rušeň, po maturite a splnení všetkých predpokladov, sú odhadované priemerné náklady približne 6000 eur na študenta. Finančné náklady železničného dopravného podniku na študenta, ktorý je z iného odboru, prípadne úplne mimo železnice, sú pri 18-mesačnom kurze rušňovodiča približne 23.000 - 25.000 eur," priblížila Pilková.

Otvorenie študijného odboru pre rušňovodičov vítajú aj samotní železničiari. Hoci podľa prezidenta Asociácie železničných dopravcov Slovenska Jána Biznára to aktuálne problémy s nedostatkom zamestnancov v tejto profesii nevyrieši, no do budúcna prispeje k výchove nových rušňovodičov v horizonte štyroch - piatich rokov.