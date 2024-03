Kapacity vlakov sa pred Veľkou nocou napĺňajú, v priemere sú obsadené na 84 %

Kapacity vlakov sa pred Veľkou nocou napĺňajú, najvyťaženejšie vlaky sú aktuálne obsadené v priemere na 84 %. Väčšina expresných vlakov z Bratislavy do Košíc je už takmer plná. Záujem je tiež o InterCity (IC) vlaky a takmer vypredané sú aj niektoré medzištátne rýchliky z Košíc do Mukačeva. Vo štvrtok o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.

„Práve dnes, 28. marca, cestuje väčšina obyvateľstva na blížiace sa sviatky za svojimi rodinami a blízkymi. Takmer plné sú kapacity vo väčšine expresných spojení z Bratislavy do Košíc, no cestujúci využijú aj rýchlejšie InterCity (IC) vlaky z Viedne či Bratislavy do metropoly východného Slovenska. Počas Veľkej noci sú takmer vypredané aj niektoré medzištátne rýchliky z Košíc do Mukačeva, ale aj v opačnom smere,“ priblížil Drevický.

ZSSK cestujúcim odporučila, aby si cestovné lístky zakúpili čím skôr. Urobiť tak môžu aj online cez e-shop ZSSK, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo SMS lístok.

Národný dopravca počas veľkonočných sviatkov posilnil vlakovú dopravu. Počas sviatočného obdobia vypraví o 27 vlakov viac, z toho je päť expresných a 22 rýchlikov. Zvýšil zároveň aj kapacitu 20 IC vlakov, ku ktorým pribudlo 28 klimatizovaných vozňov na trase Bratislava - Košice a Viedeň - Košice.