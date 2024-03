Teraz je ten správny čas na vysievanie reďkoviek

Dajú sa jesť len tak surové, ale aj ako súčasť iných jedál. No a možno ste ani len netušili, že vám dokonca pomôžu aj pri štikútke alebo bolesti brucha. Stačí ich len pár zjesť. Populárne sú aj z ďalšieho dôvodu – veľmi jednoducho sa pestujú. Nevyžadujú si veľa pozornosti a ani náročné zaobchádzanie. No a keďže teraz je ideálny čas na ich výsev, pozrieme sa na to, ako správne pestovať reďkovky.

Reďkovky môžete vysiať všade

Reďkovky sú dosť nenáročnou zeleninou a to sa podpisuje aj na fakte, že ich môžete pestovať prakticky všade. Nemusíte ich tak vysievať len na záhonoch vo svojej záhrade, ale pokojne aj v parenisku, v skleníku, alebo ak žijete v byte, tak aj na balkóne.

Je tu však niekoľko pravidiel, ktoré by ste mali dodržiavať. Tak napríklad sú reďkovky druhom zeleniny, ktorý si vyžaduje dostatok svetla, živín a aj vody. Na to musíte myslieť pri ich vysievaní. Pôdu si tak vopred pripravte a reďkovky môžete vysiať aj do kompostu alebo hnojiva.

Čo sa týka závlahy, ako sme už uviedli, reďkovky potrebujú dostatok vody. Nemali by ste ich však prelievať, aby bola pôda mokrá. To jednak podporuje šírenie plesní, ale taktiež to neprospieva samotným reďkovkám. Bohato stačí, ak budete pôdu udržiavať vlhkú pravidelným polievaním.

Ako vysiať reďkovky

Vysievanie reďkoviek naozaj nie je náročné, akurát pri tom musíte dbať na to, aby mali rastliny dostatok miesta pre svoj rast. Semená sa vysievajú do riadkov, medzi ktorými je rozostup zhruba 15cm. Zároveň ale dbajte na to, aby bol medzi jednotlivými rastlinami rozostup 5cm. Tým zabezpečíte, že budú mať rastliny dostatok priestoru pre svoj rast.

Môže sa stať, že sa vám semená reďkoviek vysypú a na jednom mieste vám tak do pôdu padne viac kusov. Tým pádom tu môže začať rásť viac rastlín. Nechajte ich chvíľu tak, a keď začnú rásť, pretrhajte ich a zasaďte o kúsok ďalej, aby mali dosť miesta.

Výhodou reďkoviek je, že od zasiatia po zber môže ubehnúť len mesiac, keďže ich rast je naozaj veľmi rýchly. To znamená, že môžete jednu úrodu zbierať a už si priebežne pripravovať ďalšiu tým, že vysejete ďalšie semená. Takto sa postaráte o bohatú a dlhodobú úrodu.