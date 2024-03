Video: Táto rybka robí neskutočný hluk. Zvuky jednej z najmenších rýb vedcov prekvapili

Vedci objavili jednu z najmenších rýb na svete, ktorá dokáže vydať zvuk hlasný ako výstrel z pištole. Danionella cerebrum meria len 12 milimetrov a vyskytuje sa v potokoch v Mjanmarsku. Priehľadná ryba vydáva zvuky, ktoré presahujú 140 decibelov. Výskumníci sa domnievajú, že ide o najhlučnejšiu rybu svojej veľkosti, aká sa doteraz našla. Vedci použili vysokorýchlostnú kameru, aby preskúmali, aký mechanizmus ryba používa na vydávanie zvuku.

Štúdia o objave tejto ryby bola uverejnená v časopise PNAS . Vykonali ju vedci z Fakultnej nemocnice Charité v Berlíne, ktorí zistili, že ryba má jedinečný systém produkcie zvuku, ktorý zahŕňa bubienkovú chrupavku, špecializované rebro a sval odolný voči únave. Mechanizmus umožňuje rybe extrémne zrýchľovať bubienkovú chrupavku a vytvárať rýchle, hlasné impulzy.

Vedci začuli hluk z akvária

Zvuk, ktorý vydáva, je podobný hluku sirény. Hoci existujú druhy rýb, ktoré vydávajú hlasné zvuky, Danionella cerebrum je výnimočná pre jej priehľadnosť, ktorá umožňuje vedcom vidieť mozog ryby v akcii a pozorne sledovať jej správanie. Ako uvádza BBC, pri práci s týmito rybami v laboratóriu v Nemecku si vedci všimli niečo zvláštne.

"Ľudia práve prechádzali okolo akvárií s rybami a počuli tieto zvuky a zaujímalo ich, odkiaľ prichádzajú," povedala Verity Cooková, hlavná autorka štúdie. "Ukázalo sa, že vychádzajú zo samotných rýb. A je to mimoriadne, pretože sú také maličké a také hlasné," dodala odborníčka.

Veľká časť zvuku vydávaného rybami sa odráža späť do vody, takže keď ľudia stoja vedľa akvárií s rybami, počujú tieto impulzy ako nepretržité bzučanie. Vedci nezistili, prečo ryby vydávajú také hlasné zvuky, ale naznačili, že by to mohlo pomáhať pri navigácii v kalných vodách alebo by mohlo ísť o agresívnu taktiku, ktorú samce používajú na varovanie konkurencie.