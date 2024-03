Veterinárka varuje škodlivým trendom: Toto svojmu psovi nedávajte

Veterinárna lekárka varovala majiteľov psov pred škodlivým trendom, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Doktorka Anna Foremanová vyzýva ľudí, aby sa nezapájali do výzvy „Pes verzus citrón“, v ktorom majitelia hádžu svojim psom do tlamy plátky citróna.

Jeden z týchto klipov nahrala Fanni Kovács, ktorej pes energicky vyskočil, aby chytil plátok citróna. Na záberoch je následne vidieť jeho znechutený výraz v reakcii na kyslú chuť.

Foremanová pre denník The Mirror povedala: "Mnohé psy bez rozmýšľania zjedia všetko, čo im hodíte, často to ani neočuchajú alebo neochutnajú. V niektorých prípadoch to môže byť dobré, napríklad keď dáte psovi tabletku, v mnohých iných to však môže byť dosť nebezpečné.“

Citrusové plody sú pre psy nebezpečné

Foto: RavenaJuly/Shutterstock.com

Veterinárka vysvetlila, že kyslé citrusové plody ako citrón alebo limetka môžu byť pre psy veľmi toxické a ak ich prehltnú viac ako len malý kúsok, môžu skolabovať. Aj malé množstvo môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti.

A nie sú to len látky v citróne, ktoré môžu predstavovať problém pre zdravie vášho psa. Hádzanie krmiva, ktoré má pes chytiť, zvyšuje nebezpečenstvo zadusenia, najmä pri väčších kusoch potravy. Odborníčka tiež varovala chovateľov, že ak sa do tejto výzvy zapoja, ich psy im môžu prestať dôverovať.

Uznala však, že tento trend môže slúžiť aj ako dobré cvičenie, ak sa snažíte naučiť svoje nevychované šteňa, čo nemá jesť. Zverolekárka povedala, že keď váš pes párkrát ochutná citrón, bude sa snažiť zachytiť jeho vôňu predtým, ako si opäť chytí kúsok, a už len samotná vôňa ho od neho odradí.