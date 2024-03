Žilinka: Pri zaradení prokurátorov ÚŠP na útvary Generálnej prokuratúry som splnil zákonnú povinnosť

Na stredajšej tlačovej konferencii zdôraznil, že sa dbalo striktne na odbornosť prokurátorov či potreby organizačných zložiek GP. Ubezpečil, že úlohy prokuratúry SR sú zabezpečené aj po zrušení ÚŠP.

Žilinka odmietol tvrdenia niektorých politikov, ktorí spôsob zaradenia kritizovali. Ani jeden prokurátor podľa jeho slov nerobí na GP SR podradnú robotu. „Je to obyčajná urážka prokurátorov a dehonestácia postavenia prokurátora GP SR,“ podotkol. Mrzí ho dehonestácia úlohy novozriadeného útvaru väzenstva GP. Tento útvar podľa jeho slov plní zákonnom vymedzené úlohy, jednou z nich je napríklad dozor miesta, kde je obmedzená osobná sloboda osôb.

Úloha novozriadeného oddelenia závažnej trestnej činnosti GP SR je podľa Žilinku prioritne riadiaca, kontrolná, metodická a usmerňovacia vo vzťahu k podriadeným prokuratúram. „A to predovšetkým v oblastiach korupcie, extrémizmu, terorizmu a ochrany finančných záujmov EÚ,“ priblížil. V prvopočiatočnej fáze však budú prokurátori tohto oddelenia vykonávať aj prvostupňovú agendu, aby odbremenili krajské prokuratúry. „Je to podobné, ak nie rovnaké oddelenie, ako je na štátnom zastupiteľstve v ČR,“ povedal. Na oddelení je osem prokurátorov.

Opatrenia súvisiace so zabezpečením plnenia úloh prokuratúry SR po zrušení ÚŠP boli podľa Žilinku ovplyvnené časom potrebným na ich prijatie a zodpovedajú logistickému rozsahu a náročnosti celej tejto operácie. „Bez nasadenia mojich kolegov a kolegýň, či na GP SR alebo na krajských prokuratúrach, by to nebolo možné,“ dodal.

Zo zrušeného ÚŠP bolo odovzdaných 333 vecí pred začatím trestného stíhania a vyše 600 prípadov, kde bolo začaté trestné stíhanie. Väčšina prípadov skončila na krajských prokuratúrach, kde vykonáva prvostupňovú agendu 67 prokurátorov. Žilinka avizoval, že tento počet by mohol byť na základe presunu tabuľkových miest z GP a ďalších opatrení zvýšený na 80. Na oddelenie závažnej trestnej činnosti GP bolo z ÚŠP presunutých 233 vecí.

ÚŠP zanikol od 20. marca. Prokurátori ÚŠP boli zaradení na jednotlivé oddelenia Generálnej prokuratúry SR. Prípady, kde bola podaná obžaloba na ŠTS alebo kde je návrh na podanie obžaloby, by mali aj naďalej zostať súčasným prokurátorom. Kauzy z prípravného konania majú byť rozdelené primárne na krajské prokuratúry naprieč Slovenskom. Zrušenie ÚŠP bolo súčasťou nedávno schválenej zmeny trestných kódexov.