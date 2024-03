Scholz podporil rýchly vstup krajín západného Balkánu do EÚ

Po stretnutí so slovinským premiérom Robertom Golobom však zdôraznil, že termín vstupu záleží výlučne na splnení všetkých kritérií. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

„Od ničoho iného by to nemalo závisieť. Myslím si, že to je veľmi dôležité,“ povedal Scholz. Nemecko sa podľa neho usiluje o zníženie napätia medzi štátmi západného Balkánu, aby sa mohli sústrediť na to podstatné – pokrok v napĺňaní kritérií.

Scholz doplnil, že aj samotná EÚ sa musí reformami pripraviť na svoje rozšírenie. Vyzdvihol najmä efektívnejšie rozhodovacie procesy vo finančnej a zahraničnej politike, kde sa v súčasnosti vyžaduje jednomyseľnosť členských štátov.

Golob sa s predsedom nemeckej vlády podľa agentúry STA zhodol, že EÚ musí prijať reformy a zjednodušiť rozhodovacie procesy. Zasadnutia Európskej rady (summity EÚ) príliš často blokuje jeden štát, ktorý sleduje vlastné konkrétne záujmy, uviedol slovinský premiér.